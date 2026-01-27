A tűz, ami felemészti a testet: a spontán emberi öngyulladás rejtélye és lehetséges magyarázatai

Az öngyulladás — vagy más néven spontán emberi öngyulladás — egy olyan misztikus jelenség, amelyet a mai napig nem sikerült minden kétséget kizáróan megmagyarázni. Bár a tudomány többnyire fizikai okokat keres az esetek hátterében, egyre többször vetődik fel, hogy esetleg bioenergetikai, elektromágneses vagy akár paranormális hatások is szerepet játszhatnak. Vajon lehetséges, hogy az emberi test bizonyos körülmények között szó szerint „túlcsordul” energiával, és az okozza ezt a hihetetlen jelenséget?

A spontán emberi öngyulladás misztikus jelenségét a mai napig nem sikerült minden kétséget kizáróan megmagyarázni.

Forrás: 123RF



Az öngyulladások dokumentált esetei — mi bennük a közös?

A fennmaradt jegyzőkönyvek és beszámolók alapján az öngyulladásos eseteknél gyakran megfigyelhető, hogy az áldozatok törzse szinte szénné égett, de a karok vagy lábak sokszor épen maradtak. A környezetben nem keletkezett kiterjedt tűz, és legtöbbször nem találták meg az egyértelmű gyújtóforrást.

Ez az ellentmondás az, ami miatt sokan úgy vélik: nem kizárólag fizikai folyamatról van szó.

Több mint biológia: amikor az energia „elszabadul”

A spirituális tanok szerint az ember nem csupán fizikai test, hanem egy összetett energetikai rendszer: a csakrák, a testet körülvevő aura, az idegrendszer és a pszichés állapot folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással. Egyes spirituális elméletek szerint a spontán öngyulladás nem más, mint egy szélsőséges energetikai összeomlás vagy túltöltődés fizikai megnyilvánulása. Morbidabb teóriák a lélek és a test szétválásának extrém formájaként tekintenek e jelenségre, amely mögött talán önkéntes, tudatos testből való kilépési szándék is húzódhat.

Milyen ezoterikus magyarázatok léteznek még az öngyulladással kapcsolatosan?

Spirituális körökben régóta fennáll az a nézet, hogy az öngyulladás ennek a folyamatnak egy szélsőséges, végzetes kimenetele, megnyilvánulása lehet.

Forrás: 123RF

Kundalini energia: amikor a belső tűz elszabadul

A spirituális magyarázatok egyik pillére a kundalini energia kontrollálatlan aktiválódásához köti az öngyulladást. A keleti tanok szerint ez az őserő a gerinc alján szunnyad, általában tudatos gyakorlással, jógával és meditációval ébresztik fel, és a csakrákon keresztül, a gerinc mentén haladva eljut egészen a fejtetőig, a koronacsakráig. Ez a hatalmas, isteni erő azonban megfelelő testi-lelki felkészülés nélkül rendkívül veszélyes lehet. Egyes beszámolók szerint a hirtelen kundalini ébredés extrém hőérzetet, égő, szúró forró pontok megtapasztalását okozhatja a testen, és súlyos idegrendszeri túlterhelést jelent. Spirituális körökben régóta fennáll az a nézet, hogy az öngyulladás ennek a folyamatnak egy szélsőséges, végzetes kimenetele, megnyilvánulása lehet.