Elhunyt a Motörhead legendás tagja, Phil Campbell

Gyászba borult a világ. Elhunyt a Motörhead zenekar gitárosa, Phil Campbell. A legendás zenész halálának hírét a családja erősítette meg a közösségi médiában.

Phil Campbell és Lemmy már együtt zenélnek odafent

Meghalt Phil Campbell A 64 éves zenész 1984-től egészen a Motorhöed feloszlásáig, 2015-ig tagja volt a zenekarnak. Később a fiaival alapított egy új bandát és egészen 2020-ig együtt zenéltek, azonban a gitáros egészsége rohamosan romlani kezdett az utolsó éveiben.

2025 elején kórházba került, azonban a családja nem árulta el, hogy milyen egészségügyi problémákkal küzdött.

Nemrég kiderült, hogy hosszú ideig az intenzív osztályon kezelték a halála előtt.

Családja közleménye szerint Campbell egy bonyolult és összetett műtétet követően vesztette életét a kórházban március elején.

Phil Campbell az utolsó pillanatig küzdött az intenzív osztályon

Március 14-én a zenész családja a közösségi médiában jelentette be, hogy a családfő csatlakozott a világhírű metálbanda 2015-ben elhunyt frontemberéhez, Lemmyhez a mennyei zenekarban.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett családfőnk, Philip Anthony Campbell elhunyt. Tegnap este békés körülmények között vesztette életét, egy hosszú és bátor küzdelem után, amelyet az intenzív osztályon vívott egy súlyos műtétet követően. Phil szerető férj, csodálatos édesapa és büszke nagyapa fog. Mindenki szerette, aki ismerte. Nagyon fog hiányozni! Zenéje és öröksége továbbra is velünk él" - olvasható a család közleményében.

Phil Campbell halála miatt sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a zenészvilág tagjaitól és a rajongóktól a család posztja alatt. A zenekar számai alatt pedig több millióan biztosították gyászukról Phil rokonait.

