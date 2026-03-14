A munkán kívül nem létezel? Szakértő segít, hogy megmenthesd a mentális egészséged!

Légy tökéletes! Legyél az első! Hozd ki magadból a maximumot! – többek között ezek a modern világunk jelszavai, amik egy ideig motiválhatnak, hosszú távon azonban – az arra hajlamos személyeket – képesek a végkimerültségbe hajszolni. Ha most magadra ismertél, és úgy érzed, veszélyben a mentális egészséged, olvass tovább, mert rá fogsz jönni, hogy az értéked nem a felmutatott eredményeidből fakad.

A tökéletesség hajszolása és a mentális egészség kapcsolata.

A tökéletességre törekvés a mentális egészség ellensége A modern világ trendként tálalja a tökéletesség hajszolását, és az erre hajlamos emberek meg is próbálják elérni. Egészen addig, amíg meg nem szólal az a bizonyos mentális vészcsengő.

Ennek az állapotnak számos fizikai tünete ismert, a végállomás pedig a pánikroham és a kényszerpihenő.

Már egészen kicsi gyerekként kialakulhat benned, hogy ha jó jegyet kapsz, akkor szerethető vagy, ha nem, akkor értéktelen. Később aztán felnőttként is hajlamos leszel önmagadat a gazdasági hasznosságoddal azonosítani, vagyis azt mondani, hogy csakis akkor vagy értékesek, ha mindig csinálsz valamit, vagy ha mindig 120 százalékon teljesítesz.

Hogyan lehet megkülönböztetni egy energikus, kreatív munkaidőszakot a teljesítménykényszeres állapottól?

„Amikor már rég nem a feladat szeretete és a szakmai fejlődés vezérel, hanem attól szorongsz, hogy ha nem teljesítesz a legjobban, akkor nem vagy értékes – ez már teljesítménykényszeres állapotra utal. Amiből nagyon nehéz kiszállni, mert pozitív megerősítéseket kapsz a főnöködtől a kiemelkedő munkádért” – kezdi Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd így folytatja: