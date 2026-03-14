A munkán kívül nem létezel? Szakértő segít, hogy megmenthesd a mentális egészséged!

Jónás Ágnes
2026.03.14.
Gyakran érzed úgy, hogy csak akkor vagy értékes, ha mindig hibátlanul teljesítesz? A mai világban könnyen belecsúszhatsz abba a csapdába, hogy az önbecsülésedet a sikereidhez kötöd, és perfekcionistaként akkor is hajtod magad, amikor a mentális egészséged már rég megborult. Ez a cikk segít felismerni, mi áll a hajsza hátterében, és még konkrét szakértői tippeket is adunk, hogyan őrizd meg tudatosan, hosszú távon a mentális erődet.

Légy tökéletes! Legyél az első! Hozd ki magadból a maximumot! – többek között ezek a modern világunk jelszavai, amik egy ideig motiválhatnak, hosszú távon azonban – az arra hajlamos személyeket – képesek a végkimerültségbe hajszolni. Ha most magadra ismertél, és úgy érzed, veszélyben a mentális egészséged, olvass tovább, mert rá fogsz jönni, hogy az értéked nem a felmutatott eredményeidből fakad.

A tökéletesség hajszolása és a mentális egészség kapcsolata.
A tökéletességre törekvés a mentális egészség ellensége

  • A modern világ trendként tálalja a tökéletesség hajszolását, és az erre hajlamos emberek meg is próbálják elérni. Egészen addig, amíg meg nem szólal az a bizonyos mentális vészcsengő. 
  • Amikor már rég nem a feladat szeretete vezérel, hanem attól szorongsz, hogy ha nem teljesítesz a legjobban, akkor nem vagy értékes, az már teljesítménykényszeres állapotra utal. 
  • Ennek az állapotnak számos fizikai tünete ismert, a végállomás pedig a pánikroham és a kényszerpihenő.

Már egészen kicsi gyerekként kialakulhat benned, hogy ha jó jegyet kapsz, akkor szerethető vagy, ha nem, akkor értéktelen. Később aztán felnőttként is hajlamos leszel önmagadat a gazdasági hasznosságoddal azonosítani, vagyis azt mondani, hogy csakis akkor vagy értékesek, ha mindig csinálsz valamit, vagy ha mindig 120 százalékon teljesítesz. 

Hogyan lehet megkülönböztetni egy energikus, kreatív munkaidőszakot a teljesítménykényszeres állapottól?

Amikor már rég nem a feladat szeretete és a szakmai fejlődés vezérel, hanem attól szorongsz, hogy ha nem teljesítesz a legjobban, akkor nem vagy értékes – ez már teljesítménykényszeres állapotra utal. Amiből nagyon nehéz kiszállni, mert pozitív megerősítéseket kapsz a főnöködtől a kiemelkedő munkádért” – kezdi Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd így folytatja:

Perfekcionistaként akkor érzed magad biztonságban, ha szerinted mindent tökéletesen abszolválsz. Nem elég neked az „elég jó” – csak a tökéletessel éred be. Él benned egy szigorú belső hang, ami folyton azt mondja: még nem elég. És ezáltal beindul egy túlfeszített munkatempó, ami óriási pszichés terhet ró rád.

A magukat túlhajszoló emberek nem ismerik az elég jó szókapcsolatot. Csak a tökéletességgel elégszenek meg. 
Hogyan árthat a mentális egészségednek a teljesítménykényszeres viselkedés? 

A perfekcionizmus miatt kialakuló pszichés tehernek mindig ára van: ha folyton túlórázol és mindent is elvállalsz, előbb-utóbb beszűkülsz és elmegy melletted az élet. Egyszer csak rádöbbensz, hogy a munkán kívül nem létezel, nincs hobbid, elmaradoztak mellőled a barátaid és a családoddal sem érsz rá kommunikálni. 

Az alvászavar nagyon gyakori tünete a tökéletességet hajszoló egyének szorongásának, akárcsak a magas vérnyomás, a pszichoszomatikus panaszok, vagy a kiégés. Szintén tünet lehet a hadarás vagy a depresszió, de kialakulhatnak pánikrohamok is, ami már erős jelzése az idegrendszernek. Talán csak ez tudja megállítani őket – ekkor mennek kényszerpihenőre, és általában ekkor jutnak el oda, hogy szakértő segítségére van szükség” – avat be a pszichológus. 

Hogyan lehet megkülönböztetni a tökéletességet hajszoló személyt a túlpörgött (mániás) fázisban szenvedőtől?

A perfekcionista viselkedést nem szabad összekeverni a bipolaritásnak nevezett mentális állapottal. Erre figyelmeztet a szakember is:

„Attól még, hogy valaki bipoláris és épp a felhangolt (mániás) fázisban van, még nem biztos, hogy kialakul nála a teljesítménykényszer. Felpörög, de nem biztos, hogy a tökéletesség igénye megjelenik nála. Sőt, esetükben inkább nagyobb a hibázási arány munka közben a mániás szakaszban, hiszen cikáznak a gondolatai. Ami közös a túlhajszolt és a felhangolt mániás fázist megélő személyekben, az az extrém célkitűzés, a fokozott aktivitás és az alváshiány.”

Mániás felhangoltság vagy perfekcionista, túlpörgő időszak? Mi a különbség?
Milyen napi rutinokkal óvhatod mentális egészséged a modern világ elvárásaival szemben?

  • Ha hajlamos vagy a túlhajszoltságra, akkor nagyobb tudatosságra lesz szükséged a mindennapokban. Érdemes keretezni a napjaidat, és ebbe a keretbe bele kell foglalni a sporttevékenységet, az alvást és a hobbit is. Ezeket ugyanúgy be kell tartanod, mint egy munkahelyi feladatot, például egy meetingen való részvételt. 
  • Nagyon fontos, hogy minden nap azonos időben feküdj le és kelj fel, mert ez segít stabilizálni az agyi folyamatokat.
  • Amikor a belső hangod megszólal és túlteljesítésre sarkall, mondd ki hangosan (vagy magadban): ez csak egy belső hang, nem a valóság. 
  • Vedd végre bele a szótáradba, az elég jó szókapcsolatot. 

Ez történik a testeddel, ha soha nem sírsz

Komoly hormonális változásokkal is járhat, ha elfojtod.

Kvíz a munkahelyi kiégésről − Felismered az első jeleit?

Nem egyik napról a másikra történik, inkább csendben kúszik be a hétköznapjainkba a munkahelyi kiégés. Te időben felismered a munkahelyi kiégés jeleit? Teszteld a kvízünkkel!

Enerváltság, stressz és rossz alvás: a tudósok szerint ez életünk legkimerítőbb évtizede

Az utóbbi időben gyakrabban érzed magad kimerültnek, pedig látszólag semmi különös nem történt? Lehet, hogy egyszerűen beléptél életünk legkimerítőbb évtizedébe.

 

 

