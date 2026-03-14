A munkán kívül nem létezel? Szakértő segít, hogy megmenthesd a mentális egészséged!

Légy tökéletes! Legyél az első! Hozd ki magadból a maximumot! – többek között ezek a modern világunk jelszavai, amik egy ideig motiválhatnak, hosszú távon azonban – az arra hajlamos személyeket – képesek a végkimerültségbe hajszolni. Ha most magadra ismertél, és úgy érzed, veszélyben a mentális egészséged, olvass tovább, mert rá fogsz jönni, hogy az értéked nem a felmutatott eredményeidből fakad.
A tökéletességre törekvés a mentális egészség ellensége
- A modern világ trendként tálalja a tökéletesség hajszolását, és az erre hajlamos emberek meg is próbálják elérni. Egészen addig, amíg meg nem szólal az a bizonyos mentális vészcsengő.
- Amikor már rég nem a feladat szeretete vezérel, hanem attól szorongsz, hogy ha nem teljesítesz a legjobban, akkor nem vagy értékes, az már teljesítménykényszeres állapotra utal.
- Ennek az állapotnak számos fizikai tünete ismert, a végállomás pedig a pánikroham és a kényszerpihenő.
Már egészen kicsi gyerekként kialakulhat benned, hogy ha jó jegyet kapsz, akkor szerethető vagy, ha nem, akkor értéktelen. Később aztán felnőttként is hajlamos leszel önmagadat a gazdasági hasznosságoddal azonosítani, vagyis azt mondani, hogy csakis akkor vagy értékesek, ha mindig csinálsz valamit, vagy ha mindig 120 százalékon teljesítesz.
Hogyan lehet megkülönböztetni egy energikus, kreatív munkaidőszakot a teljesítménykényszeres állapottól?
„Amikor már rég nem a feladat szeretete és a szakmai fejlődés vezérel, hanem attól szorongsz, hogy ha nem teljesítesz a legjobban, akkor nem vagy értékes – ez már teljesítménykényszeres állapotra utal. Amiből nagyon nehéz kiszállni, mert pozitív megerősítéseket kapsz a főnöködtől a kiemelkedő munkádért” – kezdi Makai Gábor klinikai szakpszichológus, majd így folytatja:
„Perfekcionistaként akkor érzed magad biztonságban, ha szerinted mindent tökéletesen abszolválsz. Nem elég neked az „elég jó” – csak a tökéletessel éred be. Él benned egy szigorú belső hang, ami folyton azt mondja: még nem elég. És ezáltal beindul egy túlfeszített munkatempó, ami óriási pszichés terhet ró rád.”
Hogyan árthat a mentális egészségednek a teljesítménykényszeres viselkedés?
A perfekcionizmus miatt kialakuló pszichés tehernek mindig ára van: ha folyton túlórázol és mindent is elvállalsz, előbb-utóbb beszűkülsz és elmegy melletted az élet. Egyszer csak rádöbbensz, hogy a munkán kívül nem létezel, nincs hobbid, elmaradoztak mellőled a barátaid és a családoddal sem érsz rá kommunikálni.
„Az alvászavar nagyon gyakori tünete a tökéletességet hajszoló egyének szorongásának, akárcsak a magas vérnyomás, a pszichoszomatikus panaszok, vagy a kiégés. Szintén tünet lehet a hadarás vagy a depresszió, de kialakulhatnak pánikrohamok is, ami már erős jelzése az idegrendszernek. Talán csak ez tudja megállítani őket – ekkor mennek kényszerpihenőre, és általában ekkor jutnak el oda, hogy szakértő segítségére van szükség” – avat be a pszichológus.
Hogyan lehet megkülönböztetni a tökéletességet hajszoló személyt a túlpörgött (mániás) fázisban szenvedőtől?
A perfekcionista viselkedést nem szabad összekeverni a bipolaritásnak nevezett mentális állapottal. Erre figyelmeztet a szakember is:
„Attól még, hogy valaki bipoláris és épp a felhangolt (mániás) fázisban van, még nem biztos, hogy kialakul nála a teljesítménykényszer. Felpörög, de nem biztos, hogy a tökéletesség igénye megjelenik nála. Sőt, esetükben inkább nagyobb a hibázási arány munka közben a mániás szakaszban, hiszen cikáznak a gondolatai. Ami közös a túlhajszolt és a felhangolt mániás fázist megélő személyekben, az az extrém célkitűzés, a fokozott aktivitás és az alváshiány.”
Milyen napi rutinokkal óvhatod mentális egészséged a modern világ elvárásaival szemben?
- Ha hajlamos vagy a túlhajszoltságra, akkor nagyobb tudatosságra lesz szükséged a mindennapokban. Érdemes keretezni a napjaidat, és ebbe a keretbe bele kell foglalni a sporttevékenységet, az alvást és a hobbit is. Ezeket ugyanúgy be kell tartanod, mint egy munkahelyi feladatot, például egy meetingen való részvételt.
- Nagyon fontos, hogy minden nap azonos időben feküdj le és kelj fel, mert ez segít stabilizálni az agyi folyamatokat.
- Amikor a belső hangod megszólal és túlteljesítésre sarkall, mondd ki hangosan (vagy magadban): ez csak egy belső hang, nem a valóság.
- Vedd végre bele a szótáradba, az elég jó szókapcsolatot.
