A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint a következő napokban a tempó kicsit eltér a megszokottól: váratlan helyzetek, új ötletek és fontos döntések alakíthatják a következő időszakot. A bolygóállások kihívásokat hoznak, így most különösen fontos, hogy ne kapkodjunk, hanem tudatosan reagáljunk minden váratlan helyzetre.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. április 13-19.: a Halak idegeskedik, a Bika pénzhez jut

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. április 13-19.

Kos

Pénteken újhold lesz a jegyedben. Ez a karrierben és a pénzügyekben is mérföldkő lehet, és nagyon kedvező változásokat hoz számodra. Légy nagyon nyitott a lehetőségekre!

Bika

A Vénusz nem csak a szerelem bolygója, hanem a pénzzé is. Most a jegyedben jár, és így vagy úgy, de biztos, hogy fellendíti az anyagiak területét!

Ikrek

Bolygód, a Merkúr szerdán kilép a Halakból, ami jó hír a számodra. Véget érnek a munkahelyi pletykák és intrikák. Persze még lehetnek visszhangok, de a veszély elhárulni látszik.

Rák

A pénteki újhold arra akar rávenni, hogy új megoldást találj a munkahelyi provokációra. Az sem ártana, ha észre vennéd, hogy ők nem téged piszkálnak. Csak hozzák a saját stílusukat, ami ilyen. Szóval lehet, hogy neked kell rugalmasabbnak lenni.

Oroszlán

Inspiráló bolygóállások fellelkesítenek, ami újabb célok kitűzésére ösztönöz. Különösen a pénteki újhold alkalmas újításra. Ez ráadásul szerencsét is hoz neked.

Szűz

A bolygód, a Merkúr szerdán csatlakozik a többi 4 bolygóhoz (Nap, Mars, Szaturnusz, Neptunusz), ami a Kosban meggondolatlanságra hajlamosít pénzügyi területen. Ez nem jellemző rád. Hallgass a párodra!

Mérleg

Úgy éled meg a Kosban felvonuló bolygókat, mintha az egész világ összefogna ellened. Többször is vérig sértődsz. De ugye tudod, hogy ez munkahelyen nagyon nem veszi jól ki magát?

Skorpió

Az egyik uralkodó bolygód, a Mars a Kosban van – ez elképesztő energiákat ad. Biztos, hogy a főnököd is észre fogja venni, hogy nem csak teljesítesz, hanem túlteljesítesz!

Nyilas

Elképesztő tempót diktálsz. Ez rendben van, de ne sürgess, ne cikizz ki senkit! Haladj a saját tempódban, és keresd a hasonlóan ambíciózus emberek társaságát. Aki lemaradt, lehet, hogy hétvégén utolér, vagy sosem…

Bak

A pénteki újhold megvilágosodást, azaz új megoldást hozhat neked fontos ügyekben. Addig elemezgesd a helyzetet, és keress több kiutat! Egyik sem jó, vagy jobb. Majd pénteken derül ki, hogy melyiket érdemes választani.

Vízöntő

Kedvező az idő tanulásra és kapcsolatépítésre. Az a lényeg, hogy ne elégedj meg azzal, amit elértél. A pénteki újhold újabb lendületet és ötletet hoz neked.

Halak

A következő héten 6 Kosban együttálló bolygó azt jelzi, hogy minden gondolatod a pénz körül forog. Próbálsz nem idegeskedni, de nem megy. Pedig jó tendenciák láthatóak az égen...