Brad Pitt családi drámája folytatódik: Maddox is nevet változtatna

Úgy tűnik, tovább mélyül a szakadék Brad Pitt és gyermekei között. Amerikai sajtóértesülések szerint Angelina Jolie és Brad Pitt legidősebb fia, Maddox hivatalosan is kezdeményezte, hogy eltávolítsák a „Pitt” vezetéknevet a nevéből.

Egyre többen fordulnak el Brad Pitttől: most Maddox lépett

Maddox hivatalosan is elhagyná Brad Pitt vezetéknevét

A TMZ információi szerint a 24 éves Maddox Chivan Jolie-Pitt nemrég nyújtotta be a szükséges dokumentumokat a névváltoztatáshoz. Amennyiben a bíróság jóváhagyja a kérelmét, a jövőben hivatalosan Maddox Chivan Jolie néven szerepel majd. Brad Pitt képviselője a People megkeresésére nem kívánta kommentálni az ügyet, és Angelina Jolie szóvivőjétől sem érkezett válasz.

Maddox már korábban is utalt arra, hogy nem kívánja tovább viselni apja vezetéknevét. Angelina Jolie legutóbbi filmjében, a Couture című drámában ugyanis már Maddox Jolie néven tüntették fel a stáblistán. A fiatal férfi segédrendezőként dolgozott a produkcióban, amelyben az 50 éves színésznő egy amerikai filmrendezőt alakít, akinél mellrákot diagnosztizálnak.

A filmet 2025 szeptemberében mutatták be a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, majd 2026 februárjában került a francia mozikba. A People akkor megerősítette, hogy a film végefőcímében Maddox Jolie néven szerepelt, és ugyanez a név szerepelt a fesztiválon kiosztott hivatalos produkciós anyagokban is. Ez jelentős változás a korábbi évekhez képest: a Maria című, 2024-es Netflix-produkcióban – amelyben Angelina Jolie a legendás operaénekesnőt, Maria Callast alakította – Maddox még Maddox Jolie-Pitt néven szerepelt a stáblistán.

Nem Maddox az első, aki így döntött

Maddox Angelina Jolie és a 62 éves Brad Pitt hat gyermekének legidősebb tagja.

A korábbi sztárpár 2016-ban szakított, közös gyermekeik Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20), valamint a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne.

A 2002-ben örökbefogadott Maddox ugyanakkor nem az első testvér, aki eltávolodik a Pitt névtől. A The Outsiders című Broadway-musical 2024-es színlapján Vivienne már Vivienne Jolie néven szerepelt, noha korábban Vivienne Jolie-Pittként ismerték. A darab producerei között Angelina Jolie is ott volt.