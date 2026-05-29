Brad Pitt családi drámája folytatódik: Maddox is nevet változtatna

Úgy tűnik, tovább mélyül a szakadék Brad Pitt és gyermekei között. Amerikai sajtóértesülések szerint Angelina Jolie és Brad Pitt legidősebb fia, Maddox hivatalosan is kezdeményezte, hogy eltávolítsák a „Pitt” vezetéknevet a nevéből.
A TMZ információi szerint a 24 éves Maddox Chivan Jolie-Pitt nemrég nyújtotta be a szükséges dokumentumokat a névváltoztatáshoz. Amennyiben a bíróság jóváhagyja a kérelmét, a jövőben hivatalosan Maddox Chivan Jolie néven szerepel majd. Brad Pitt képviselője a People megkeresésére nem kívánta kommentálni az ügyet, és Angelina Jolie szóvivőjétől sem érkezett válasz.
Maddox már korábban is utalt arra, hogy nem kívánja tovább viselni apja vezetéknevét. Angelina Jolie legutóbbi filmjében, a Couture című drámában ugyanis már Maddox Jolie néven tüntették fel a stáblistán. A fiatal férfi segédrendezőként dolgozott a produkcióban, amelyben az 50 éves színésznő egy amerikai filmrendezőt alakít, akinél mellrákot diagnosztizálnak.
A filmet 2025 szeptemberében mutatták be a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, majd 2026 februárjában került a francia mozikba. A People akkor megerősítette, hogy a film végefőcímében Maddox Jolie néven szerepelt, és ugyanez a név szerepelt a fesztiválon kiosztott hivatalos produkciós anyagokban is. Ez jelentős változás a korábbi évekhez képest: a Maria című, 2024-es Netflix-produkcióban – amelyben Angelina Jolie a legendás operaénekesnőt, Maria Callast alakította – Maddox még Maddox Jolie-Pitt néven szerepelt a stáblistán.
Nem Maddox az első, aki így döntött
Maddox Angelina Jolie és a 62 éves Brad Pitt hat gyermekének legidősebb tagja.
A korábbi sztárpár 2016-ban szakított, közös gyermekeik Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20), valamint a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne.
A 2002-ben örökbefogadott Maddox ugyanakkor nem az első testvér, aki eltávolodik a Pitt névtől. A The Outsiders című Broadway-musical 2024-es színlapján Vivienne már Vivienne Jolie néven szerepelt, noha korábban Vivienne Jolie-Pittként ismerték. A darab producerei között Angelina Jolie is ott volt.
Ugyancsak 2024-ben Zahara is elhagyta édesapja vezetéknevét. Egy, az Essence által közzétett videóban a Spelman College hallgatójaként Zahara Marley Jolie néven mutatkozott be. A fiatal nő 2026. május 17-én pszichológia szakon szerzett diplomát, és bár a diplomaosztó hivatalos programjában még Zahara Marley Jolie-Pittként szerepelt, a nevét már Zahara Marley Jolie-ként olvasták fel a színpadon.
Shiloh szintén hivatalosan változtatott nevet. A People 2024 augusztusában számolt be arról, hogy a korábban Shiloh Nouvel Jolie-Pitt néven ismert fiatal nő jogilag is Shiloh Jolie-ra módosította a nevét. A kérelmet 2024. május 27-én, vagyis a 18. születésnapján nyújtotta be. A névváltoztatás akkor érzékenyen érintette Brad Pittet. A People-nek nyilatkozó, a színészhez közel álló forrás szerint Pitt tudott lánya döntéséről, és nehezen viselte azt.
A válás árnyéka még mindig rávetül a családra
A névváltoztatások hátterében évek óta tartó családi feszültségek állhatnak. Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolata 2016-ban ért véget, válásukat pedig végül 2024 decemberében mondták ki hivatalosan. A pár története 2005-ben kezdődött, ugyanabban az évben, amikor Angelina Jolie örökbe fogadta Zaharát. Az év végére Brad Pitt már megkezdte a gyermekek örökbefogadásának folyamatát. 2006 januárjában egy Los Angeles-i bíró jóváhagyta azt a kérelmet, amely Maddox és Zahara vezetéknevét hivatalosan is Jolie-Pittre változtatta. Húsz évvel később azonban úgy tűnik, a család több tagja is ismét a Jolie nevet választaná.
