BL-lázban ég az ország: világsztárok lepték el Budapestet, Szoboszlai pedig megnevezte a favoritját

Rideg Léna
2026.05.29.
A futballvilág szeme ezen a hétvégén Budapestre szegeződik. A szombati BL-döntő előtt egymás után érkeznek a sportág legnagyobb sztárjai a magyar fővárosba, miközben Szoboszlai Dominik is elárulta, szerinte melyik csapat emelheti magasba a trófeát a PSG és az Arsenal összecsapásán.

Már csak órák választják el a futballszurkolókat a 2026-os BL-döntőtől, amelynek ezúttal Budapest ad otthont. A szombaton 18 órakor kezdődő fináléban a címvédő Paris Saint-Germain (PSG) és az Arsenal csap össze a Puskás Arénában, a mérkőzés pedig nemcsak a futballvilág, hanem számos híresség figyelmét is Magyarországra irányította.

Szoboszlai Dominik szerint a PSG valamivel esélyesebben várhatja a budapesti BL-döntőt.
A döntő előtt Szoboszlai Dominik is megszólalt az esélyekről. A Liverpool és a magyar válogatott középpályása egy szponzori eseményen válaszolt arra a kérdésre, hogy szerinte melyik csapat várhatja kedvezőbb helyzetből az összecsapást.

„A PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ezen a szinten ez már nem igazán számít, hiszen az Arsenalnak is elképesztően jó csapata van, ezt láthattuk, miután hosszú idő elteltével megnyerték a Premier League-et is” – fogalmazott a futballista, aki az elmúlt években mindkét együttessel találkozott már a pályán.

Rengeteg híresség érkezik a fővárosba 

A döntő iránti hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy a hét folyamán egymás után érkeztek Budapestre a sportvilág legismertebb alakjai. A korábbi svéd klasszis, Zlatan Ibrahimovic már a magyar fővárosból jelentkezett be, ahogyan a Super Bowl-győztes amerikaifutball-játékos, Russell Wilson is.

Nemcsak ők választották úti célul Budapestet: a korábbi aranylabdás Luis Figo, az Arsenal egykori közönségkedvence, Andrej Arsavin, valamint a francia futball legendája, Thierry Henry is a Bajnokok Ligája fináléja miatt érkezett Magyarországra. A szurkolók több helyszínen is találkozhatnak a sportág ismert alakjaival. A Paris Saint-Germain drukkereinek kialakított szurkolói zónában többek között Javier Pastore és Blaise Matuidi várja majd a rajongókat, miközben a döntőhöz kapcsolódó rendezvényeken számos korábbi világsztár is feltűnik.

Figo, Kaká, Iniesta és Travis Scott is Budapestre érkezik

A mérkőzést megelőző programok között szerepel a Legendák Tornája is, ahol olyan ikonikus futballisták lépnek pályára, mint Luis Figo, Cafú, Ivan Rakitic, Kaká vagy Andrés Iniesta. A finálé köré szervezett események azonban nem érnek véget a kezdő sípszóval.

A Puskás Arénában a The Killers gondoskodik a mérkőzés előtti show-ról, az esti afterpartin pedig az amerikai rapper, Travis Scott lép színpadra. A rendezvényeken többek között Xavi, Roberto Carlos, Robert Pires és Rio Ferdinand jelenlétére is számítani lehet, utóbbi már posztolt is a fővárosból. Budapest így nemcsak Európa legfontosabb klubmérkőzésének ad otthont ezen a hétvégén, hanem néhány napra a sportvilág egyik legnagyobb találkozóhelyévé is vált.

