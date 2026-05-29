Hűvös lakás klíma nélkül? Próbáld ki a görög házi praktikát

Bába Dorottya
2026.05.29.
Közeleg a nyár, velük együtt a fullasztó kánikulák. Nincs minden otthonban légkondi, ahogy a magas villanyszámla sem motivál bekapcsolására. Szerencsére a görögök már generációk óta megoldották a lakás hűtését klíma nélkül – most te is ellesheted a praktikát!

A mediterrán országok népeinek egyik legnagyobb ellensége a nyári hőség, akik leleményes módon alkalmazkodtak a gyakori kánikulához. Görögországban több generáció óta alkalmaznak egy frappáns házi praktikát, amivel kellemesebbé tehetik otthonuk hőmérsékletét. Ismerd meg, hogy lehetséges a lakás hűtése klíma nélkül görög módra!

  • A görög praktika több fokot is enyhíthet a melegen.
  • Mindössze egy vizes palack, víz, illetve fagyasztó kell hozzá.

Lakás hűtése klíma nélkül hellén módra

A nyári melegben szokatlan dolgot művelnek a görög háziasszonyok: jeges vizes palackokat helyeznek el a lakás különböző pontjain. Ezzel nem szellemet akarnak idézni, csupán a jég olvadása során elvont hő lakáshűtő képességét aknázzák ki. A praktikát mi is könnyedén kipróbálhatjuk otthonunkban.

Fogjunk egy műanya palackot, töltsük meg vízzel körülbelül nyolcvan százalékig, majd hagyjuk éjszakára a fagyasztóban. Reggel vegyük ki őket, majd tegyük közvetlen környezetünkbe.

Ha fokozni akarjuk a lakás hűtésének hatékonyságát, akkor érdemes ventilátor elé, illetve mögé helyezni a jeges palackokat, így keringethetjük a hűvös levegőt. Ez a bámulatos praktika az olvadáshő fizikai jelenségén alapul, mivel az olvadó jég hőt von el környezetétől, ahogy párolgás esetén is megfigyelhetők hasonló folyamatok.

Mivel jószerivel kisebb tócsa keletkezik a palack alján, bútoraink védelme érdekében helyezzük őket tálkára.

Mennyire hatékony a görög hűtési praktika?

Ez a módszer leginkább kis szobákban, közvetlen közelünkbe helyezve lehet igazán effektív, nagyobb helyiségekhez több palack egyidejű kihelyezése lehet szükséges. Csodákra nem képes, a légkondicionálóval sem veszi fel a versenyt, de nem is ez vele a cél.

1-2 celsius fokkal képes lejjebb vinni a hőmérsékletet, ami kellemesebbé teheti az otthoni tartózkodást.

Lakás hűtése klíma nélkül mégis akkor a leghatékonyabb, ha eleve nem engedjük felforrósodni az otthoni levegőt. Éjjelre hagyjuk nyitva az ablakot, nappal pedig ne húzzuk fel teljesen az árnyékolókat, így a görög trükk is sokkal jobban fogja éreztetni hatását.

Érdemes tehát kipróbálni ezt a leleményes praktikát, méghozzá nem csak klíma nélküli lakásokban. Elvégre olcsóbb, környezetkímélőbb, nem mellesleg zajmentesebb módja ez a lakás hűtésének.

