Súlyos figyelmeztetést adtak ki a magyarok kedvenc italára – Visszafordíthatatlan károkat okoz

Az alkoholon túl létezik egy olyan ital, ami állandó fogyasztása mellett elképesztő károkat tehet a szervezetünk egészségében. Dr. Jeremy London most lerántotta a leplet, elárulta mik azok a folyadékok, amiket érdemes végleg száműznünk a mindennapokból.

A szénsavas üdítőitalban található cukor rendkívüli mértékben károsítja a gyermekek fogzománcát, emellett hajlamos a gyermekkori elhízás kialakulásának kockázatát is megnövelni.

Forrás: Shutterstock

A szénsavas üdítőitalok rendszeres fogyasztás mellett komoly károkat okozhatnak a szervezetünkre nézve.

Az egészségesnek tűnő alternatívák is éppúgy veszélyesek lehetnek, mint a cukorral teli társaik.

Mutatjuk, melyek azok az italok, amiket még a szívsebész is tiltólistára tett.

Mindenki kedvenc itala komoly kockázatokat rejteget

Sokan egy hosszú nap után nem vágynak másra, mint felszisszenteni egy buborékokkal teli, jéghideg szénsavas üdítőt. Dr. Jeremy London szívsebész azonban most komoly figyelmeztetést adott ki. Ezek a népszerű italok ugyanis olyan rejtett kockázatokat jelentenek, amiket érdemesebb elkerülni annak érdekében, hogy hosszú és egészséges életünk lehessen. A szívsebész a magyarok kedvenc szomjoltóit mindemellett egyenesen „folyékony halálnak” nevezte, hiszen ezek a rejtett cukorral, mesterséges adalékanyagokkal és színezékekkel tömött italok egyenes utat jelentenek a szívbetegségekhez, a durva elhízáshoz, valamint a rák kockázatát is képesek megnövelni.

A szakember szerint ráadásul a gyerekekre még nagyobb veszélyt jelent a fogyasztásuk, hiszen a bennük található glükóz nemcsak a fogaikat teszi tönkre, de komoly anyagcsere-problémákhoz is vezet.

Fogyasszunk helyette természeteset

A szívsebész üdítőkre vonatkozó feketelistájának legtetején a klasszikus cukros kólák, a szénsavas üdítők és az energiaitalok állnak, amik észrevétlenül képesek rombolni a szervezetünket. Ezt a mérgező triót elkerülve sokan inkább egészségesebbnek tűnő alternatívákkal próbálkoznak, mint teákkal, szörpökkel vagy ízesített vizekkel, azonban ezek sem a legjobb megoldások. Ugyanúgy, mint a különféle szénsavas üdítők, számos mesterséges adalékanyagot és tartósítószert tartalmaznak, ami szintúgy képes a szervezetünk megterhelésére.

Dr. London éppen ezért a számos egészségesnek tűnő alternatíva helyett inkább a víz fogyasztását hangsúlyozza, hiszen amellett, hogy tökéletesen hidratál, semmilyen egészségügyi kockázatot nem tartalmaz.

Tehát ha valóban egészséges életre vágyunk, ideje a cukros üdítőket valami sokkal természetesebbre cserélnünk.