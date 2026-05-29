Felismerhetetlen lett Hollywood híres kannibálja: Armie Hammer új külsővel tért vissza

Kísértetiesen megváltozott külsővel, 3 év után most bukkant fel a nyilvánosság előtt Armie Hammer. Az U.N.C.L.E embere 39 éves sztárja, akinek karrierje 2021-ben egy csapásra omlott össze a szexuális bántalmazásról és bizarr „kannibál-fantáziákról” szóló vádak miatt, most Nyugat-Hollywoodban sétálgatva sokkolta a járókelőket.

Fel sem ismerni Armie Hammert, így több év elteltével.

Armie Hammer visszatért, de nem akárhogy Utoljára 2023 környékén láttuk nyilvánosan Armie Hammert, de most 2026-ban már kétszer is láthattuk a nyilvánosság előtt.

Armie Hammer előtt hatalmas karrier állt, ő lehetett volna a generációja egyik legsikeresebb sármőrje, de egy durva botrány mindennek keresztbe tett.

A férfi most teljesen máshogy néz ki, mint ahogy eddig emlékeztünk rá!

Az egykori szívtipró nyomokban sem emlékeztet régi önmagára: sűrű bajuszt növesztett, mélybarna lebarnult bőrrel és látványosan kigyúrt, izmos testtel tért vissza, utoljára körülbelül 2-3 éve láttuk utoljára. A mosolytalan ex-sztár felbukkanása nem véletlenszerű: épp aznap fotózták le, amikor megjelent a legújabb filmje, a Citizen Vigilante előzetese, ez Armie Hammer első főszerepe a botránya óta.

Az Armie Hammer-botrány

Armie Hammer 2021-ben esett ki Hollywood kegyeiből, amikor több nő is fizikai bántalmazással, valamint kannibalisztikus vágyakkal vádolta meg. Bár a Los Angeles-i rendőrség 2023-ban nyomozott ellene, vádemelés végül nem történt. A színész évekkel később a Your Mama’s House podcastben nyíltan beszélt arról, hogyan élte meg a világméretű lincselést, ami pont a Covid-lezárások alatt robbant ki: „A világ épp összeomlott, az emberek boldogtalanok voltak. Erre jött egy szaftos sztori egy színészről, aki meg akar enni embereket. Hirtelen mindenkinek sokkal szórakoztatóbb lett erre figyelni, mint arra, hogy nem hagyhatják el a nappalijukat” – magyarázta, hozzátéve, hogy ha bárki hálószobai beszélgetéseit kiragadnák a kontextusból, az visszataszítónak tűnne. „Ott állsz teljesen meztelenül a világ előtt, miközben a fétiseid és a vágyaid felett ítélkeznek. Az azért kemény” -így írta le az egész botrányt a színész.