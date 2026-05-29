Nicolas Cage nevet változtatott - Szakított a hollywoodi királyi családdal

Sokáig csak Nicolas Cage néven ismertük, pedig a sztár eredetileg egészen más névvel és családi háttérrel indult. A Coppola-dinasztia tagjaként született színész éveken át küzdött azért, hogy ne mások árnyékában lássák, hanem saját jogán ismerjék el. Ma már hivatalosan is Nicolas Cage, és ezzel végleg lezárta a múltját.
- Nicolas Cage eredetileg Nicolas Kim Coppola néven született Hollywoodban.
- A színész tudatosan szakított a Coppola családnévvel, és saját utat választott.
- Nevét Luke Cage és John Cage inspirálta, mivel rövid nevet és erős identitást keresett.
Nicolas Cage nevet változtatott
Hollywood egyik legismertebb sztárjáról most olyan dolog derült ki, amire kevesen számítottak. Az a férfi, akit évtizedek óta Nicolas Cage néven ismer a világ, valójában hivatalosan nem is ezen a néven élt egészen tavalyig. Az Oscar-díjas színész ugyanis Nicolas Kim Coppola néven született, vagyis annak a legendás filmes Coppola-klánnak a tagja, amelyhez Francis Ford Coppola, A Keresztapa rendezője is tartozik.
A legtöbb színész valószínűleg büszkén kapaszkodna egy ilyen névbe, Cage azonban már pályája elején úgy döntött, hogy inkább megszabadul tőle. Csakhogy majd 40 évig nem tette ezt meg valójában, hiába nevzete magát Cage-nek. Most a Varietynek adott interjúban árulta el, hogy tavaly végleg pontot tett a történet végére, és hivatalosan is Nicolas Cage lett. Nemcsak a filmvásznon, hanem a személyi igazolványában is.
Nick Cage vagyok. Tavaly hivatalosan megváltoztattam a nevemet. Az életben is Nick Cage vagyok, és a kamerák előtt is.
– mondta a színész. A döntés mögött nem pusztán egy hangzatos művésznév állt. Cage bevallotta, hogy soha nem akarta, hogy a karrierjét a híres rokonság határozza meg.
Jobb a saját kis családom pátriárkájának lenni, mint a rokon család bohóc unokatestvéreként élni.
– fogalmazott meglepő őszinteséggel. A kijelentés azért különösen figyelemfelkeltő, mert a Coppola család Hollywood egyik legbefolyásosabb dinasztiája. Francis Ford Coppola mellett ide tartozik Sofia Coppola rendező és Jason Schwartzman színész is. Cage azonban nem akart a családi név árnyékában maradni.
Mikor döntött úgy, hogy megváltoztatja a nevét?
Pályafutása elején Nicolas Coppolaként tartották számon, első filmjeiben még így szerepelt. Ám a rajongók nem tudtak a híres vezetéknevétől elvonatkoztatni, ő csak egy Coppola volt. Még nagybátyja, Francis Ford Coppola ikonikus filmjére, az Apokalipszis mostra való utalásokba is rendszeresen belevonták, beleszőtték őt.
Az emberek folyamatosan azt mondogatták: Imádom Nicolas illatát reggelente. Ezzel az Apokalipszis most című filmre utaltak. Abban mondja Robert Duvall, hogy: »Imádom a napalm illatát reggelente.« Ez a viccelődés idegesített, és megnehezítette a munkát is. Egyszer csak elegem lett, és azt mondtam: nincs erre szükségem. Cselekedtem, a nevemet Cage-re változtattam.
– mesélte a kezdetekről Nicolas Cage. A Cage név egyébként nem véletlen választás. A Marvel-képregények Luke Cage karaktere inspirálta, emellett nagy hatással volt rá a világhírű avantgárd zeneszerző, John Cage is. Olyan nevet akart, amely rövid, emlékezetes és erős – valami olyasmit, mint James Dean. És úgy tűnik, a terv tökéletesen sikerült.
Ma már kevesen gondolnak arra, hogy Nicolas Cage valójában Coppolaként született. A név, amelyet egykor azért választott, hogy elszakadjon a családi örökségtől, mára önálló hollywoodi márkává vált. Talán éppen ez a legnagyobb bizonyíték arra, hogy jól döntött. Mert míg a Coppola névvel mindig valakinek a rokona lett volna, Nicolas Cage-ként saját maga vált legendává.
