Nicolas Cage nevet változtatott - Szakított a hollywoodi királyi családdal

Sokáig csak Nicolas Cage néven ismertük, pedig a sztár eredetileg egészen más névvel és családi háttérrel indult. A Coppola-dinasztia tagjaként született színész éveken át küzdött azért, hogy ne mások árnyékában lássák, hanem saját jogán ismerjék el. Ma már hivatalosan is Nicolas Cage, és ezzel végleg lezárta a múltját.

Nicolas Cage nevet változtatott

Hollywood egyik legismertebb sztárjáról most olyan dolog derült ki, amire kevesen számítottak. Az a férfi, akit évtizedek óta Nicolas Cage néven ismer a világ, valójában hivatalosan nem is ezen a néven élt egészen tavalyig. Az Oscar-díjas színész ugyanis Nicolas Kim Coppola néven született, vagyis annak a legendás filmes Coppola-klánnak a tagja, amelyhez Francis Ford Coppola, A Keresztapa rendezője is tartozik.

A legtöbb színész valószínűleg büszkén kapaszkodna egy ilyen névbe, Cage azonban már pályája elején úgy döntött, hogy inkább megszabadul tőle. Csakhogy majd 40 évig nem tette ezt meg valójában, hiába nevzete magát Cage-nek. Most a Varietynek adott interjúban árulta el, hogy tavaly végleg pontot tett a történet végére, és hivatalosan is Nicolas Cage lett. Nemcsak a filmvásznon, hanem a személyi igazolványában is.



Nick Cage vagyok. Tavaly hivatalosan megváltoztattam a nevemet. Az életben is Nick Cage vagyok, és a kamerák előtt is.

– mondta a színész. A döntés mögött nem pusztán egy hangzatos művésznév állt. Cage bevallotta, hogy soha nem akarta, hogy a karrierjét a híres rokonság határozza meg.



Jobb a saját kis családom pátriárkájának lenni, mint a rokon család bohóc unokatestvéreként élni.

– fogalmazott meglepő őszinteséggel. A kijelentés azért különösen figyelemfelkeltő, mert a Coppola család Hollywood egyik legbefolyásosabb dinasztiája. Francis Ford Coppola mellett ide tartozik Sofia Coppola rendező és Jason Schwartzman színész is. Cage azonban nem akart a családi név árnyékában maradni.