Velük most jobb vigyázni: 3 csillagjegy, akit teljesen kikészít a kánikula

Amíg a nyárimádók gond nélkül bírják a 35 fokot is, mások már reggel ingerlékenyek, fáradtak vagy teljesen kimerültek a hőségtől és éjszaka se tudnak aludni a melegben. Az asztrológia szerint a kánikulabírásban a csillagjegyünknek is lehet szerepe: bizonyos jegyek érzékenyebben reagálnak a szélsőséges hőmérsékletre, fizikailag és mentálisan is a mélypontra kerülnek.

3 csillagjegy, akit teljesen kikészít a kánikula.

Forrás: 123.rf.com

Ha ezek közé a csillagjegyek közé tartozol, a kánikula nem a barátod

Ha az alábbi három csillagjegy egyikének szülötte vagy, tuti, hogy már a kánikula első napján bekapcsoltad a klímát. Ha pedig te éppen egész jól bírod a meleget, de valamelyikükkel együtt élsz, dolgozol, határtalan türelemre lesz szükséged, amíg nem jön a hidegfront.

Rák: a hőség teljesen kibillentheti az érzelmi egyensúlyából

A Rákok rendkívül érzékenyek a környezeti változásokra, és a kánikula náluk sokkal többet jelent egyszerű fizikai kellemetlenségnél. Vízjegyről van szó, amelynek szülöttei alapvetően a hűvösebbet kedvelik. A túlzott meleg könnyen kimeríti őket, ráadásul a rossz alvás szinte azonnal hatással van a hangulatukra. A Rákok a forróság miatt gyakran visszahúzódóbbá válnak, de előfordulhat az ellenkezője is: a felgyülemlett feszültség miatt ingerlékenyen reagálnak a legkisebb dolgokra is. Ha azt látod, hogy csendesebbek vagy feszültebbek a megszokottnál, valószínűleg nem rád haragszanak, egyszerűen a szervezetük rosszul tolerálja a hőséget.

Szűz: a kánikula felborítja a kontrollérzetét

A Szűz számára a komfortosság és a rendezettség mindenek felett áll. Olyannyira, hogy még a saját testének a működését is irányítaná, a kánikula azonban éppen ezt a kontrollérzetet támadja meg. A túlzott meleg fáradtságot, koncentrációzavart és ingerlékenységet okozhat náluk. Ha nem tudnak aludni, vagy a koncentrációhiány miatt rosszabbul teljesítenek, könnyen frusztrálttá válnak. A Szűz sokszor nem látványosan viseli rosszul a meleget. Nem feltétlenül panaszkodik hangosan, de apró kifakadások jelezhetik, hogy a hőség és a meleg miatti kialvatlanság már az idegrendszerét is megterheli.

Skorpió: a meleg felerősítheti az indulatokat

A Skorpió eleve intenzív jegy, erős érzelmei vannak, a kánikula pedig ezt az intenzitást tovább fokozhatja. A melegben gyorsabban elfáradhatnak, romolhat a stressztűrő képességük, és könnyebben elveszíthetik a türelmüket. A Skorpió különösen rosszul viseli, ha kényelmetlenül érzi magát, de nem tud azonnal kilépni a kínzó helyzetből, a meleg pedig pont ilyen. A hőségben felgyülemlett feszültség náluk gyakran dühként vagy passzív-agresszív viselkedésként jelenik meg.