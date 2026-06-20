Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 20., szombat Rafael

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hőség

Nem a légkondi és a ventilátor a legjobb − Ezzel kevésbé ismert módszerrel tudsz aludni a kánikulában

hőség alvásminőség kánikula alvás
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A nyári hőség nem csak nappal, éjszaka is megterheli a szervezetünket. Romlik az alvásminőség, másnap fáradtak vagyunk. De mit tegyünk, hogy tudjunk aludni a kánikulában is?

Egy alvásszakértő szerint van egy elsőre szokatlannak tűnő módszer, amely segíthet a test természetes lehűlésében, mégsem drasztikus és egészséget károsító. Akár egy kis változtatás segíthet aludni a kánikulában. 

Mit tegyünk, hogy tudjunk aludni a kánikulában is?
Mit tegyünk, hogy tudjunk aludni a kánikulában is?
Forrás: Shutterstock

Meglepő trükk: nem hideg, hanem langyos zuhany segíthet aludni a kánikulában

Itt a kánikula, Lisa Artis alvásszakértő szerint pedig több egyszerű módszerrel is javítható az alvás minősége a forró nyári éjszakákon. „A meleg megnehezítheti hogy a szervezet az alváshoz szükséges hőmérsékletre lehűljön, de életmódbeli változtatások sokat jelenthetnek, mint a nehéz ételek és az alkohol kerülése” − nyilatkozta az Expressnek.  A legmeglepőbb tanácsa azonban nem ez volt, hanem az, hogy lefekvés előtt ne hideg, hanem langyos vízzel zuhanyozzunk, ha jól akarunk aludni a kánikulában. „A langyos zuhany serkentheti a test természetes hűtési folyamatát, és felkészítheti az alvásra. A bőr felszínéhez közel eső erek kitágulnak, ami elősegítheti a hőleadást, így a közhiedelemmel ellenétben nem a hideg, hanem a langyos víz segíthet a szervezet lehűtésében” − mondta. 

A hálószoba hőmérsékletének optimalizálása is fontos

„A függönyök vagy rolók behúzása nappal nem engedi be a meleget, a légáteresztő pamut ágynemű és hálóruházat kiválasztása is segíthet. Sokan takaró nélkül alszanak, de amikor nagy meleg van, de egy könnyű, légáteresztő paplan valójában még segíthet is a hőmérséklet hatékonyabb szabályozásában” −  vélekedik Lisa.

Ha nincs légkondi és zavar a ventilátor

 „Ha nincs klíma a hálószobában és nem akarjuk járatni a ventilátort sem, az oldalunkon vagy szélesebb terpeszben alvás segíthet a testhő könnyebb eloszlatásában. Az elektronikus eszközök kikapcsolása lefekvés előtt csökkentheti a hálószobában a meleget−  mondta el a szakember. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Figyelmeztetést adtak ki: SOHA ne használd így a ventilátort

Sokan küzdünk hőséggel a négy fal között. Mielőtt azonban bekapcsolnád a ventilátort, ezt mindenképp tudnod kell!

Pofonegyszerű trükk a kánikulában: így hűtsd le percek alatt az autót

A kánikula alatt nincs is annál rosszabb forgatókönyv, mikor napon hagyott, tűzforró járműbe kell beszállnunk.

Kutyafajták, amelyek számára végzetes lehet a kánikula

Ahogy beköszönt a hőség, nemcsak mi, emberek szenvedünk a tűző naptól, hanem kedvenceink is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu