Nem a légkondi és a ventilátor a legjobb − Ezzel kevésbé ismert módszerrel tudsz aludni a kánikulában

Egy alvásszakértő szerint van egy elsőre szokatlannak tűnő módszer, amely segíthet a test természetes lehűlésében, mégsem drasztikus és egészséget károsító. Akár egy kis változtatás segíthet aludni a kánikulában.

Mit tegyünk, hogy tudjunk aludni a kánikulában is?

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Meglepő trükk: nem hideg, hanem langyos zuhany segíthet aludni a kánikulában

Itt a kánikula, Lisa Artis alvásszakértő szerint pedig több egyszerű módszerrel is javítható az alvás minősége a forró nyári éjszakákon. „A meleg megnehezítheti hogy a szervezet az alváshoz szükséges hőmérsékletre lehűljön, de életmódbeli változtatások sokat jelenthetnek, mint a nehéz ételek és az alkohol kerülése” − nyilatkozta az Expressnek. A legmeglepőbb tanácsa azonban nem ez volt, hanem az, hogy lefekvés előtt ne hideg, hanem langyos vízzel zuhanyozzunk, ha jól akarunk aludni a kánikulában. „A langyos zuhany serkentheti a test természetes hűtési folyamatát, és felkészítheti az alvásra. A bőr felszínéhez közel eső erek kitágulnak, ami elősegítheti a hőleadást, így a közhiedelemmel ellenétben nem a hideg, hanem a langyos víz segíthet a szervezet lehűtésében” − mondta.

A hálószoba hőmérsékletének optimalizálása is fontos

„A függönyök vagy rolók behúzása nappal nem engedi be a meleget, a légáteresztő pamut ágynemű és hálóruházat kiválasztása is segíthet. Sokan takaró nélkül alszanak, de amikor nagy meleg van, de egy könnyű, légáteresztő paplan valójában még segíthet is a hőmérséklet hatékonyabb szabályozásában” − vélekedik Lisa.

Ha nincs légkondi és zavar a ventilátor

„Ha nincs klíma a hálószobában és nem akarjuk járatni a ventilátort sem, az oldalunkon vagy szélesebb terpeszben alvás segíthet a testhő könnyebb eloszlatásában. Az elektronikus eszközök kikapcsolása lefekvés előtt csökkentheti a hálószobában a meleget” − mondta el a szakember.

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