Pokoli nyárra számíthatunk: szinte biztosan bekövetkezik az, amitől a tudósok rettegtek

Figyelmeztetést adott ki az ENSZ: minden valószínűség szerint be fog következni a szuper El Niño, ami világszerte extrém hőhullámokat okoz, ami jelentős terhet ró a mezőgazdaságra és az emberek szervezetére. A jelentés szerint egyre kezelhetetlenebb a helyzet, az időjárási anomáliák pedig csak tovább fokozódhatnak az évek alatt. Mutatjuk nyári időjárás 2026-os alakulását!

Extrém lehet a nyári időjárás 2026-ban Magyarországon.

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80% esélye van annak, hogy bekövetkezzen a szuper El Niño jelenség.

Az időjárási jelenség extrém forró nyári időjárást okoz 2026-ban.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) figyelmeztetést adott ki.

Szuper El Niño miatt lesz extrém nyári időjárás 2026-ban

Több százezer éve tart a Csendes-óceán térségében a forró időjárást hozó El Niño, illetve a hűvös La Niñja jelenség váltakozása. Csakhogy előbbi a globális felmelegedés okán egyre hosszabb és egyre extrémebb hőmérséklet-emelkedést okoz, amit szinte lehetetlen kordában tartani.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) kutatói egy minden korábbinál forróbb ciklust jósoltak, ám eddig nem voltak biztosak benne, hogy valóban bekövetkezik. Azonban a legutóbbi felmérések már nem hagynak kétséget afelől, hogy a nyári időjárás 2026-ban elviselhetetlen kánikulával rúgja ránk az ajtót. Ugyanis április vége és május eleje között a Csendes-óceán egyenlítői térségében mintegy 6 fokkal magasabb az átlagnál a felszín alatti víz hőmérséklete, ami rekordmeleg évet vetít előre.

Jelenleg 80% esélye van annak, hogy június és augusztus között megérkezik a szuper El Niño, és 90% az eshetősége, hogy mindez novemberig kitart.

Ez a gyakorlatban fokozott csapadékmennyiséget jelent Dél-Amerika és az Egyesült Államok déli részén, viszont extrém hőhullámokat és szárazságot Indonéziában, Dél-Ázsiában, a Karibi térségben, illetve Ausztráliában. Egyes előrejelzések szerint Indiában akár a kritikus 48-50 fokot is elérheti a hőmérséklet, amikor az emberi szervezet már nem képes lehűteni magát segítség nélkül.

A szuper El Niño hatása Magyarországon is érezhető lesz: a nem egyszer 30-35 fokot is meghaladó kánikulát pusztító viharok törik meg, rendkívül változékony lesz az időjárás. A 2026 nyári időjárás-előrejelzés szerint az extrém hőmérséklet-emelkedés talán elkerülheti a Kárpát-medencét. Azonban a klímaváltozást így sem szabad félvárról venni.

„Ezt úgy kell kezelnie a világnak, mint egy sürgető klímafigyelmeztetést” – nyilatkozta António Guerres, az ENSZ főtitkára.

„Az El Niño jelenség csak olajat önt a melegedő világ tüzére. A hatások még erősebben hatnak, még gyorsabban terjednek és mind sebesebben lépik át a határokat.” A főtitkár a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés megszüntetésében, figyelmeztető rendszerek kiépítésében, illetve zöld energiában látja a probléma megoldását.