2026. máj. 25., hétfő

Kutyafajták, amelyek számára végzetes lehet a kánikula

2026.05.25.
Ahogy beköszönt a hőség, nemcsak mi, emberek szenvedünk a tűző naptól, hanem kedvenceink is. Egy neves állatorvos hangsúlyozza, hogy a kutyatartásnál erre is nagyon oda kell figyelni.

Itt a hőség, amely nemcsak ránk, de négylábú kedvenceinkre is hatással van. A következőkben utánajártunk, melyek azok a kutyafajok, amelyek különösen nagy veszélyben vannak a forró hónapokban.

Kutyatartás nyáron: ezek a fajták komoly veszélyben vannak.
Kutyatartás nyáron: ezekre kell figyelned a szakértők szerint

A hőmérséklet emelkedésével a kutyatartóknak nem árt résen lenniük. Dr. Suzanne Moyes szakértő figyelmeztet: a kutyáknál már 25 fok felett jelentkezhet a hőstressz, 30 fok felett pedig drasztikusan megnő a napszúrás és a hőguta kockázata is. A neves állatorvos elárulta azt is, melyek azok a kutyafajták, amelyeknél a legnagyobb a kockázat ilyenkor. Szerinte a fizikai felépítés és a szőrzet típusa döntő faktor. 

3 +1 kutyafajta, amely rosszul bírja a nyári hőséget

  • Rövid orrú (brachycephal) fajták

Mopszok, boxerek, boston terrierek, bulldogok. Lapos arcuk miatt nehezebben lélegeznek, így lassabban hűtik le magukat. Ők kifejezetten szenvednek a nyári hónapokban.  

  • Vastag, dupla bundájú kutyák 

A Csau-csau, a golden retriever, a husky és német juhász kifejezetten dús bundával rendelkezik, amely valóságos hőcsapdaként működik. 

  • Agarak 

Meglepő, de az agarak vékony szőre alig védi őket a közvetlen napsugárzástól, így pillanatok alatt túlhevülnek. 

  • +1 Idős és túlsúlyos kutyák 

Nem feledkezhetünk meg az idősebb vagy esetleg túlsúlyos kutyusokról sem. Koruk vagy súlyuk miatt az ő szervezetük bírja a legkevésbé a nyári terhelést. 

Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni? 

Ha az alábbi tüneteket észleled, érdemes mielőbb orvos véleményét kérni: 

  • Szapora zihálás és túlzott nyáladzás. 
  • Sötétvörös vagy lilás íny. 
  • Zavartság, dülöngélő járás. 
  • Hányás vagy hasmenés. 

Mi a tanulság?  

Ahogy mi is óvjuk a dús hajkoronánkat a kiszáradástól, vagy a hófehér bőrünket a leégéstől, úgy a négylábú kedvenceinknek is megvannak a maguk érzékeny pontjai. Bizonyos genetikai adottságok miatt egyes kutyusok védtelenebbek a perzselő napsugarakkal szemben. Egy kis extra odafigyeléssel és tudatos óvintézkedésekkel persze gondtalan maradhat a nyár, de ha a te hűséges társad is az érintett fajták közé tartozik, mostantól figyelj rá jobban! 

