Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 20-26.: a Kosra szörnyű feszültség, a Szűzre izgalmas találkozás vár

Ez az időszak érzelmekben gazdag fordulatokat, váratlan találkozásokat és fontos felismeréseket tartogathat, miközben a már meglévő kapcsolatokban is új lendületet hozhat. Nézzük, mely csillagjegynek, mit mutat a heti szerelmi horoszkópja.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 20-26.

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Heti szerelmi horoszkóp 2026. július 20-26.

Akár párkapcsolatban élsz, akár még keresed az igazit, érdemes figyelni a jelekre: a nyitottság, az őszinte kommunikáció és a bátorság most többet érhet, mint gondolnád. Nézd meg, mit jelez számodra a szerelmi horoszkópod a következő hétre.

KOS

A hétfői Jupiter-Plútó szembenállás szörnyű feszültséget hoz. A gyerekek miatt és/vagy gyerekes akaratosság miatt kaphattok össze. Az egész hét hangulata azon múlik, hogy ezt képesek vagytok-e intelligensen kezelni. Szóval próbáljátok meg!

BIKA

Ellentmondásos hírek jönnek a munkahelyeddel kapcsolatosan. Hol bizakodó vagy, hol pánikolsz. Érthető, hiszen párhuzamosan lesznek az égen harmonikus és diszharmonikus fényszögek. A párod nem akar tanácsot adni, mert attól tart, hogy nem vagy kíváncsi a véleményére. Kérd meg, hogy mondja el, mit gondol!

IKREK

A hétfői Jupiter-Plútó szembenállás őrületes feszültséget jelez. A közlekedésben és a kommunikációban is káosz lesz. Most a másik egy teljesen ártatlan megjegyzését is magadra veszed. Legyél körültekintő, és ne bántódj meg!

RÁK

Fontos lenne megbeszélni pár témát. Köztük a legégetőbb a pénzkérdés. Ezt egy kellemetlen Jupiter-Plútó szembenállás jelzi, ami hétfőn lesz, de egész héten végig nyomaszthat. Együtt viszont tudtok rá megoldást találni!

OROSZLÁN

A hétfői Jupiter-Plútó szembenállás puskaporos hangulatot hozhat, ami nyári zivatarokhoz hasonlóan heves és zajos lesz. Hiába próbálnak segíteni barátságos fényszögek, neked most nehéz lesz higgadtnak maradni. A legokosabb, ha előre megegyeztek egy jelben, ami egyértelműsíti, hogy közeleg a vihar.

SZŰZ

Egy durva bolygószembenállás kikezdheti az idegeidet, ha váratlanul ér. Épp ezért jobb ha felkészülsz, és a hét elején tudatosan kerülöd otthon a vitát. Ha szingli vagy, a péntek hozhat egy izgalmas találkozást!

MÉRLEG

Brutális bolygószembenállás zaklathat fel hétfőn. Szerencsére ez nem érinti a párkapcsolatodat. Ám a másik ingerlékenységét mindkettőtöknek tolerálnia kell. Ettől működtök ti olyan nagyszerűen.

SKORPIÓ

Hétfőn jön egy bolygószembenállás, amit még egy Skorpiónak is át kell vészelni. Amilyen szuper páros vagytok, sok humorérzékkel menni fog! Csütörtöktől már könnyebb a helyzet, ami azonnal érezteti a hatását a párkapcsolaton is.

NYILAS

A párod brillírozni fog egy briliáns bolygóháromszögnek köszönhetően. Lenyűgözve nézed őt. Ne titkold, hogy még mindig, vagy újból rajongsz érte! A köztetek lévő szenvedély immunissá tesz mindkettőtöket az eheti őrült összetűzésekkel szemben.

BAK

Nem csak az időjárás hoz forróságot, hanem az indulatok is. Egymással sem kedvező szócsatába bonyolódni, ahogy a külvilággal sem. Lesznek feszült fényszögek, amelyeket azonnal tompítanak enyhe fényszögek. Az enyhe itt nem gyengét, hanem szelídet jelent. Igyekezz gyengéden és szelíden reagálni mindenre és mindenkire!

VÍZÖNTŐ

A hétfői Jupiter-Plútó szembenállás éket üthet közétek, ha hatalmi harcként értelmezitek a nézeteltérést. Meg fogsz lepődni, hogy a párod, milyen hevesen reagál. Most neked kell higgadtnak maradnod, hogy ne legyen állóháború.

HALAK

Ahogy az időjárás, úgy az emberek viselkedése sem kiszámítható. Lesznek meglepetések... Emiatt fokozottan fontos, hogy elnéző és megértő legyél a pároddal. Szerencsére 2 uralkodó bolygód: a Jupiter és a Neptunusz hétfőn a legszuperebb fényszöget alkotják egymással. Szóval te szerencsés vagy.