A bolygóállások azt mutatják, hogy a hétvége nemcsak a pihenésről szólhat, hanem kisebb-nagyobb anyagi meglepetéseket is tartogathat. Ezek nem feltétlenül mesés összegek, mégis olyan pénzek lehetnek, amelyeket mint ha az égiek küldtek volna.

Rejtélyes pénz áll a házhoz ezen a hétvégén: ennek a 3 csillagjegynek dagad a pénztárcája.

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Nézzük, mely csillagjegy szülötteinek áll pénz a házhoz!

Az asztrológia szerint három csillagjegyet most nagyon kellemes meglepetés érheti. A szerencse egészen rejtélyes módon kopogtathat náluk.

Bika – Egy régi ügy végre lezárul

A Bika számára a pénz most a múltból érkezik. Lehet, hogy valaki végre megad egy hónapokkal ezelőtti kölcsönt, kifizetnek egy régen elvégzett munkát, vagy egy régóta húzódó ügy végére kerül pont. Az sem kizárt, hogy egy korábban elfeledett bankszámlán vagy digitális pénztárcában talál olyan összeget, amelyről már teljesen megfeledkezett.

A hétvégi bolygóhatások azért kedveznek a Bikának, mert most minden, ami elakadt vagy késlekedett, ismét mozgásba lendül. A jegy híres arról, hogy türelmesen kivárja a megfelelő pillanatot – most pedig úgy tűnik, a kitartása anyagilag is megtérülhet.

Oroszlán – Egy váratlan ajánlat pénzt hozhat

Az Oroszlán hétvégéjét egy telefonhívás, üzenet vagy spontán találkozás dobhatja fel. Valaki olyan lehetőséget kínálhat fel számára, amely elsőre jelentéktelennek tűnik, később azonban komoly bevétellé válhat. Egy hétvégi mellékállás, egy kreatív munkára való felkérés vagy akár egy jó adásvétel is több pénzt hozhat a vártnál.

Az Oroszlán most azért vonzza az anyagi lehetőségeket, mert kisugárzása most, hogy a Jupiter az Oroszlán jegyébe lépett, különösen erős. Könnyen meggyőz másokat, ezért ha üzleti vagy pénzügyi kérdés merül fel, jó eséllyel ő kerül ki győztesen a tárgyalásból.

Halak – Meglepő helyről érkezhet a pluszpénz

A Halaknak most érdemes figyelniük minden értesítésre és e-mailre. Előfordulhat, hogy egy visszatérítés, túlfizetés vagy régóta várt jóváírás érkezik meg a számlájukra. Az is lehet, hogy egy családtag vagy közeli ismerős olyan segítséget ajánl fel, amely jelentős anyagi terhet vesz le a vállukról.