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TOP 3 tipp, hogyan viseld a szexi fehérneműt a ruha fölött

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Talán te is emlékszel olyan korszakokra, amelyekben már felütötte a fejét a különös divattrend, ami most újra eljött! Itt a szexi fehérneműk új korszaka – most nem textil alá, hanem fölé kell felöltened. Te elég bevállalós vagy hozzá?

A szexi fehérnemű már rég nem csak titkos fegyver a ruhák alatt. A kifutók és a vörös szőnyeges események újra és újra bebizonyítják, hogy a fehérnemű nemcsak alulra kerülhet. A kérdés csak az, hogyan viseled.

szexi fehérnemű ruha fölött – Margot Robbie
A szexi fehérnemű ruha fölötti divattrendjét Margot Robbie is boldogan alkalmazza.
Forrás: Getty Images 

Szexi fehérneműk a láthatáron, szó szerint – TOP 3 tipp a tökéletes összhatásért

1. Szexi fehérnemű kikandikálva: kilógó tangabugyi

Jó-jó, ezzel kicsit csalunk, hiszen nem kimondottan ruha fölé veszed fel a tangabugyit, viszont a trend lényegi eleme, hogy az valóban láthatóvá válik. Ugyanis a 2000-es évek legmerészebb trendje már tavaly visszatért a vörös szőnyegre! Csak vegyél fel egy ceruzavékony tangabugyit, húzd jó fentre, majd vegyél rá egy alacsonyderekú nadrágot vagy egy kivágott hátú ruhát, és kész is az összhatás!

2. Szexi fehérnemű ruha fölött: fűző a ruha fölé

Ilyet mostanában rengeteget láthattunk, hiszen az Üvöltő szelek turnéján Margot Robbie sorra romantikus fűzős szettekben jelenik meg. Az eddig sem volt titok, hogy a darázsderekat adó fűzők trendje visszatért, most viszont újra párosíthatod a legbasicebb szettekkel is. Csak vegyél fel mondjuk egy fekete fűzőt egy blézerre, és máris kevésbé lesz irodai hangulatú az öltözéket! Hidd el, ezzel a ruhapárosítással bármelyik pasit elcsábítod!

Margot Robbie fűzővel
Az Üvöltő szelek turnéján rengeteg fűzős ruhát láthattunk.
Forrás: Getty Images

3. Szexi fehérnemű ruhaként

Ez a legmerészebb mind közül: amikor az egész ruhád szexi fehérnemű hangulatot áraszt. Ilyen volt Hailey Bieber csipkés kombinészerű meztelen ruhája is. De nyugi, sima hétköznapra is lecsavarhatod a vadság mércéjét. Vegyél fel egy hasonlóan kombiné hangulatú erotikus csipkeszoknyát, hozzá pedig egy hosszított pulóvert vagy inget, és máris kész a fehérneműruhád!

Hailey Bieber kombinéruhában
Hailey Bieber felrobbantotta az internetet a kombinéruhájával.
Forrás: Getty Images

Akkor most alá vagy fölé?

Ha az ágyban akarsz csábítani, akkor természetesen ruha alá ajánljuk a szexi fehérneműt. De ha addig el is akarsz jutni, vagy csak szeretnéd kiélni a divatért rajongó éned, akkor próbáld ki a ruha fölötti változatokat is! A szabály egyszerű: ha magabiztos vagy benne, akkor bárhogy működik!

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