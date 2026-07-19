Áltimit csápör és zúgó macska – A 10 leghülyébb kérdés, amit az emberek TÉNYLEG feltettek a gyakorikerdesek.hu-n

Az internet tele van mindenféle kérdéssel, de vannak, amelyek egyszerűen megállítják az embert: „Ezt valaki komolyan megkérdezte?!”. A gyakorikerdesek.hu tele van ilyen gyöngyszemekkel. Néhány kérdés nemcsak a logikát mellőzi, hanem egészen szürreális mértékben írja felül a valóságról alkotott képünket. A legjobb az egészben, hogy ezekre a kérdésekre – nagyrészt – tényleg komoly válaszokat várnak. Ha nevetnél egy jót, akkor mindenképp olvass tovább! Íme a leghülyébb kérdések!

Leghülyébb kérdések: azt hinnéd ilyen nincs, de mégis van.

Forrás: 123RF

Az internet tele van furcsa kérdésekkel, de néhány közülük egészen elképesztő.

A gyakorikerdesek.hu-n az ember néha csak pislog, és azt gondolja: „Ezt most komolyan megkérdezték?”.

Íme a legszürreálisabb kérdések, amiket valaha feltettek az oldalon.

Leghülyébb kérdések a gyakorikerdesek.hu-ról

Emlékszel még a gyakorikerdesek.hu-ra? Ez volt az az oldal, amelyen bárki bármilyen kérdést feltehetett és az emberek válaszoltak. Ma már egyre kevesebb használják, de néhány gyöngyszem ezért még akard rajta. Ha azt gondolod, hogy már nincs olyan kérdés, ami meglepne téged, akkor kapaszkodj meg, mert tuti, hogy meg fogsz lepődni. Vannak meghökkentő, bizarr és vicces kérdések is. Íme a leghülyébb kérdések, amiket az emberek feltettek az elmúlt években.

„Miért zúg a macskám?”

Csak találgatunk, de az illető bizonyára kezdő állattartó lehetett. Sokan nem is tudták eldönteni, hogy valójában csak szórakozik-e, de egy kommentelő arra is felhívta a figyelmet, hogy vajon miért éppen a „hüllő kategóriában” tette fel a kérdését? Azért bízunk benne, hogy végül megjavult szegény cica és már nem „zúg”.

„Az ikrek hogyhogy nem keverik össze egymást?”

Nos, bármilyen meglepő az ikrek meg tudják különböztetni saját magukat a másiktól. A környezetükben élőknek viszont ez már annál inkább nehézséget okoz.

„Első randinak jó, ha elmegyünk a Tescóba?”

Nem egy McDonald's, de azért nem rossz. A kommentek között volt, aki inkább az Aldit vagy a Lidl-t ajánlotta. A kérdés végéről persze nem maradhatott el az ikonikusnak tekinthető megjelölés: 16/f, vagyis egy 16 éves fiú volt a kérdező.

„Hogy is írják annak a teleshopos árucikknek a nevét? Úgy ejtjük, hogy áltimit csápör.”

Ez volt az Ultimate Chopper, ami akkoriban az egyik legnépszerűbb termék volt a teleshop kínálatában. Nem sokkal később persze kiderült, hogy nem éppen minőségi termékről van szó...

„Csontkovácsolással tényleg javítható a rövidlátás?”

Röviden? Nem.

„Merre kell forgatni a kormányt jobbra kanyarodásnál?”

A kérdező állítása szerint protekciós volt a járművezetői tanfolyamon és vezetés nélkül akart levizsgázni. Apró problémának érezte, hogy még sosem ült autóban, ezért gondolta, hogy jó, ha tudja, hogy merre kell tekernie a kormányt. Valaki csak ennyit írt: „Nagyon remélem, hogy ez csak kamukérdés...”. Mi is csak ebben tudunk bízni.

„Milyen messzire repül a poggyászrepülő az utasszállító gépektől”

El kell keserítenünk mindenkit: a poggyászok ugyanazzal a géppel utaznak, mint mi – azért valljuk be: ez így költséghatékonyabb.

„Melyik ez a szám? Csak a dallamát tudom. Úgy kezdődik, hogy lá-lá-láááá-lá-lálláláá”

Ember legyen a talpán, aki ebből kitalálta, melyik dalról van szó. Ennek ellenére ilyen kérdésből nem is egyet találtunk a gyakorikerdesek.hu-n.

„Honnan tudjuk, hogy tényleg dinoszauruszoknak hívták őket?”

Kétségtelen tény, hogy a dinoszauruszok korából nincsenek írásos történelmi emlékeink, így nem tudhatjuk, hogyan becézte egymást a T-Rex és a Brachioszaurusz. Ugyanakkor maga az elnevezés nem is innen eredeztethető.

„Hogy kell gyakorikerdesek.hu oldalon kérdést feltenni?”

Mondanunk sem kell, hogy nem túl bonyolult ezen a felületen kérdést feltenni. Talán a fenti kérdések valamelyike is az illetőtől származik, miután végre sikerült megtalálnia, hogyan kérdezhet.