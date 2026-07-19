Nem a hőbörgés a megoldás − 4 titkos reklamációs trükk a szépségszalonban és nyert ügyed lesz

Rémálommal ér fel, ha egy szépségszalonban nem azt a végeredményt kapod, amit elképzeltél – ilyenkor választhatod azt, hogy nyomdafestéket nem tűrő szavakkal és vállalhatatlan stílusban elmondod, hogy nem szép dolog, ami a hajaddal, körmöddel, vagy az arcoddal történt, vagy átkapcsolsz önmagadat szemlélő üzemmódba a szépségszalonban, és megkérdezed magadtól: „Mi a fontosabb nekem: az, hogy elrontották a hajszínem, vagy az, hogy korrigálják a színét?" Ez a saját magad megnyugtatásának képessége, amely abszolút fejleszthető.

Az sem célszerű, ha magadban tartod a sérelmed, és az sem, ha a szépségszalonban jelenetet rendezel.

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Reklamáció intelligensen a szépségszalonban Sokkal többre mész, ha nem a szakembert minősíted, hanem elmondod konkrétan, mi bánt.

Ha nem támadást indítasz a fodrászod/manikűrösöd ellen, sokkal nagyobb valószínűséggel hallja meg a mondanivalónkat, és fogadja el a helyzetet.

Mutatjuk lépésről-lépésre, milyen a diplomatikus reklamáció a szépségszalonban.

Ne a szakembert minősítsd, hanem mondd el, hogy téged mi bánt

Ha a szakember tettét, viselkedését minősíted, akkor gyakorlatilag őt hibáztatod („borzalmas lett, amit műveltél a hajammal”, „rád ennyit se lehet bízni”…) Ezzel akaratlanul is arra sarkallod, hogy védekezzen.

Ha viszont őszintén és tényszerűen közlöd a saját érzéseidet, és nem a szakemberről, hanem magadról beszélsz (nekem ez nem esik jól; kérlek, módosítsuk), akkor – mivel ezzel szemben nem kell sem védekezni, sem támadni – a szakember sokkal nagyobb valószínűséggel hallja meg a mondanivalónkat, és fogadja el a helyzetet.

Ilyen módon esélyt adsz neki, hogy megértse, mi zajlik benned. A megoldás tehát az intelligens reklamáció, ami ideális esetben gyors, tiszta és célravezető.

Napokkal később így néz ki a körmöd? Ne borulj ki, hanem intelligens módon kérj korrekciót attól, aki ezt készítette.

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Diplomatikus reklamáció a szépségszalonban lépésről-lépésre

1. Bármennyire is dühít, hogy a fodrászod rosszul vágta le a hajad, vagy hogy csibesárga lett a hajszíned, először lélegezz mélyeket, rendezd a gondolataidat, és csak utána szólj. Így elkerülheted, hogy a dühroham a szalonban sértéscunamiként törjön felszínre belőled.

2. Ezután mondd el konkrétan – lehetőleg iróniától, cinizmustól mentesen –, normál hangnemben, hogy mi nem felel meg, és miért fontos neked a javítás. Időnként történnek nagyon durva esetek a manikűrösnél, de ha nem egészségügyi problémád lett, hanem „csupán" az a gond, hogy például bársonyhatású francia manikűrt szerettél volna, de egy-két körmöd 1 héten belül lepattogott, túl vastag vagy csúnya formájú lett, jogod van javításhoz vagy kompenzációhoz. És akkor is, ha rétegzett log bobot akartál, de a rétegek nem követik azt az elképzelést, amit eredetileg kértél.

Egy kompromisszumos javaslat, például egy ingyenes korrekció vagy kedvezmény a következő alkalomra sokkal kielégítőbb eredményt hoz, mint a kötekedés.

3. A mondandód végén biztosítsd a szakembert, hogy értékeled a szakértelmét és az idejét, például: „Tudom, hogy jön utánam vendég, de szeretném, ha korrigálnánk a színt, hogy megfeleljen az elképzelésemnek. Nem szeretnék más fodrászhoz menni, mert benned bízom meg.” Ez a stratégia kevésbé támadó, így a fodrászod is nyitottabban áll a megoldáshoz.