Napi horoszkóp október 17.: a Szűz fékezze meg magát, és a Skorpió se harcoljon tovább

Lehet, hogy reggel még pontosan tudod, hogyan szeretnéd tölteni a szombatot, aztán valaki előáll egy jobb ötlettel. Vagy épp ellenkezőleg: a gondosan szervezett program helyett egy nyugodt, eseménytelen nap esik a legjobban. Ne mások hétvégi tempójához igazodj, hanem ahhoz, amire most valóban szükséged van. Ebben segít a szombati napi horoszkóp is.

A napi horoszkóp üzenete: légy nyitott a szokatlan ötletekre is.

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Mit üzen az univerzum? Ne töltsd a szombatot kötelező programokkal.

Légy nyitott a szokatlan ötletekre is.

Ne érezd magad rosszul, ha másra vágysz, mint a környezeted. A hétvége rólad is szól.

Napi horoszkóp október 17.

Neked mit üzennek a csillagok?

Kos

Már délelőtt úgy érezheted, hogy ideje kimozdulni, csinálni valamit, lehetőleg olyasmit, amiben van egy kis kihívás. Egy sportos program, egy hosszabb séta vagy akár egy spontán kirándulás jól levezetheti a fölösleges energiádat. Arra ügyelj, hogy ne akarj mindenkit a saját tempódban hajtani: nem versenyre hívtad a barátaidat.

A nap üzenete: A lelkesedésed ragadós lehet, a türelmetlenséged már kevésbé.

Bika

Egy jó ebéd, egy új recept vagy egy izgalmas hely felfedezése köré szerveződhet a szombatod. Nem kell különleges alkalom ahhoz, hogy adj a minőségre: válassz olyan ételt, amit régóta ki szeretnél próbálni, vagy készíts valamit, amire hét közben nem jutott időd. Ha társaságot is hívsz, ne vállald magadra az egész vendéglátást.

A nap üzenete: Az öröm nem attól lesz teljes, hogy mindenkiről te gondoskodsz.

Ikrek

Egy baráti beszélgetésből egész délutános program lehet. Talán csak egy gyors kávéra ülnétek be, aztán előkerül egy régi történet, egy közös ismerős vagy egy ötlet, amit mindketten kipróbálnátok. Hagyd, hogy a találkozó a maga útján alakuljon, de azért nézd meg az órát, ha későbbre is van megbeszélt programod.

A nap üzenete: A legjobb beszélgetésekhez néha csak idő kell.

Rák

Ma jól eshet egy kis rendet tenni a környezetedben, de ne csússzon át a szombat nagytakarításba. Rendezd át a komódot, ültesd át a növényt, vagy szabadulj meg néhány fölösleges holmitól – de csak egyet válassz, utána egészen nyugodtan hagyd abba. Az otthonod nem egy bemutatóterem, a lényeg, hogy jól érezd magad benne.