Napi horoszkóp október 23.: az Oroszlán ne másokon élesítse a nyelvét, a Mérleg ne vigye túlzásba a romantikát

A hosszú hétvége első napján nem kell minden percet megtöltened valamivel. Ha társaságra vágysz, keress fel valakit, akivel jó együtt lenni; ha csendre, ne érezz lelkiismeret-furdalást amiatt, hogy most nem vagy mindenhol jelen. A csillagjegyed elárulja, milyen apróság dobhatja fel a péntekedet. Olvasd el a mai napi horoszkópodat!

A napi horoszkóp üzenete: a feladatok ma várhatnak, az öröm nem.

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? Ne zsúfold tele a napot programokkal, ha közben pihenésre vágysz.

Egy spontán ötletből jobb élmény születhet, mint egy hetek óta szervezett programból.

A legjobb társaság az, amelyikben nem kell megjátszanod magad.

Ne halaszd el az örömöt csak azért, mert előbb még minden mást elintéznél.

Napi horoszkóp október 23.

12 csillagjegy, 12 üzenet.

Kos

Ma aligha szeretnél egész nap egy helyben ülni. Ha van benned fölös energia, indulj el valamerre: egy hosszabb séta, egy biciklizés vagy egy kis mozgás a szabadban sokkal jobb, mint otthon bosszankodni azon, hogy nincs mit csinálni. Nem kell hozzá társaságot szervezned, egyedül is jól érezheted magad.

Bika

Egy finom ebéd vagy egy régóta kinézett sütemény ma különösen jóleshet. Ha szeretsz a konyhában tevékenykedni, próbálj ki egy új receptet, vagy készítsd el azt az ételt, amelyet mindig csak különleges alkalmakra tartogatsz. Most nem kell sietned, és az sem baj, ha a végeredmény nem úgy néz ki, mint egy magazin címlapján.

Ikrek

Ha egész héten csak futólag váltottál üzenetet a barátaiddal, ma végre összehozhatsz egy találkozót. Nem kell nagy társasági eseményre gondolni: egy kávé, egy közös séta vagy néhány óra beszélgetés is elég lehet ahhoz, hogy feltöltődj. Különösen jól érezheted magad valakivel, akivel mindig akad új téma.

Rák

A családi együttlét ma sok örömet adhat, de csak akkor, ha nem akarsz mindenáron te irányítani. Ha egy rokonod vagy régi ismerősöd felhív, akivel ritkán beszélsz, ne intézd el a dolgot két perc alatt. Lehet, hogy egy hosszabb beszélgetés mindkettőtöknek jól jön. Ha viszont inkább egyedül lennél, azt is nyugodtan vállald fel.

Oroszlán

Ma kedved támad egy kicsit kiöltözni, elmenni valahová, hogy végre ne csak a teendők körül forogjon az életed. Válassz olyan programot, amelyben jól érzed magad, akár egy kiállításról, egy hangulatos étteremről vagy egy esti előadásról van szó. A társaságban te lehetsz ma az, aki megnevetteti a többieket. Figyelj, hogy a viccelődés mindenkinek jól essen, a jó hangulatot nem az teremti meg, ha mások rovására szórakoztatod a társaságot.