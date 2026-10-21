Ezért várják annyian az óraátállítást: 5 ok, amiért örülhetünk a téli időszámításnak

Vajon miért van az, hogy bár sokan fanyalognak a téli időszámítás miatt, mások örülnek neki? Megmutatjuk, hogy mi az az 5 ok, amiért egyesek kifejezetten várják a nyári időszámítás végét.

Vajon miért van az, hogy bár sokan fanyalognak a téli időszámítás miatt, mások örülnek neki?

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Miért jó az óraátállítást? Az óraátállítás körül minden évben sok a vita.

A téli időszámításnak több előnye is van.

Az óraátállítás utáni éjjel 1 órával tovább aludhatunk.

A biológiai óránk és a napi időbeosztásunk közötti eltérés is csökkenhet.

5 ok, amiért sokan örülnek a téli időszámításnak

1. Jól jön az a bizonyos plusz óra

Az óra visszaállításának legkézzelfoghatóbb előnye, hogy az első éjszaka egy órával hosszabb lehet. Ez különösen jól hangzik azoknak, akik rendszeresen keveset alszanak vagy nehezen kelnek fel reggelente.

A valóság persze nem mindig ilyen egyszerű: a belső óránk nem feltétlenül igazodik azonnal az új időhöz, így előfordulhat, hogy a megszokott időben ébredünk fel. Ettől függetlenül az átállás lehetőséget adhat arra, hogy egy kicsit többet pihenjünk.

2. Jobban igazodunk a természetes ritmusunkhoz

A szervezetünk belső óráját jelentős mértékben befolyásolja a fény. A reggeli világosság segít jelezni a testünknek, hogy ideje felébredni és aktívvá válni, míg az esti sötétség támogatja az elalvásra való felkészülést.

A téli időszámításra való visszatéréskor reggel egy órával korábban világosodik a nyári időszámításhoz képest. Ez sokaknak megkönnyítheti az ébredést, különösen azoknak, akiknek a munkakezdés miatt korán kell kelniük.

3. A szívnek is fontos a megfelelő minőségű alvás

Az alvás minősége nem csupán a hangulatunkat és az energiaszintünket befolyásolja. A tartós alváshiány a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával is összefügg, ezért minden olyan szokás számít, amely segíti a rendszeres, elegendő pihenést.

A téli időszámítás és maga az óraátállítás közvetlenül nem véd meg a szívbetegségektől, ám a szervezet természetes ritmusához jobban igazodó napirend támogathatja az egészséges alvást.

4. Enyhül a belső óra és a napirendünk közötti feszültség

Hallottál már a társadalmi jetlagről? Ez akkor jelentkezik, amikor a biológiai óránk és a munka, az iskola vagy más kötelezettségek diktálta időbeosztásunk nincs összhangban. Ilyenkor hétköznap nehezebben kelünk, hétvégén viszont tovább alszunk, hogy bepótoljuk a pihenést.