Ezért várják annyian az óraátállítást: 5 ok, amiért örülhetünk a téli időszámításnak

Vajon miért van az, hogy bár sokan fanyalognak a téli időszámítás miatt, mások örülnek neki? Megmutatjuk, hogy mi az az 5 ok, amiért egyesek kifejezetten várják a nyári időszámítás végét.
Miért jó az óraátállítást?
- Az óraátállítás körül minden évben sok a vita.
- A téli időszámításnak több előnye is van.
- Az óraátállítás utáni éjjel 1 órával tovább aludhatunk.
- A biológiai óránk és a napi időbeosztásunk közötti eltérés is csökkenhet.
5 ok, amiért sokan örülnek a téli időszámításnak
1. Jól jön az a bizonyos plusz óra
Az óra visszaállításának legkézzelfoghatóbb előnye, hogy az első éjszaka egy órával hosszabb lehet. Ez különösen jól hangzik azoknak, akik rendszeresen keveset alszanak vagy nehezen kelnek fel reggelente.
A valóság persze nem mindig ilyen egyszerű: a belső óránk nem feltétlenül igazodik azonnal az új időhöz, így előfordulhat, hogy a megszokott időben ébredünk fel. Ettől függetlenül az átállás lehetőséget adhat arra, hogy egy kicsit többet pihenjünk.
2. Jobban igazodunk a természetes ritmusunkhoz
A szervezetünk belső óráját jelentős mértékben befolyásolja a fény. A reggeli világosság segít jelezni a testünknek, hogy ideje felébredni és aktívvá válni, míg az esti sötétség támogatja az elalvásra való felkészülést.
A téli időszámításra való visszatéréskor reggel egy órával korábban világosodik a nyári időszámításhoz képest. Ez sokaknak megkönnyítheti az ébredést, különösen azoknak, akiknek a munkakezdés miatt korán kell kelniük.
3. A szívnek is fontos a megfelelő minőségű alvás
Az alvás minősége nem csupán a hangulatunkat és az energiaszintünket befolyásolja. A tartós alváshiány a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával is összefügg, ezért minden olyan szokás számít, amely segíti a rendszeres, elegendő pihenést.
A téli időszámítás és maga az óraátállítás közvetlenül nem véd meg a szívbetegségektől, ám a szervezet természetes ritmusához jobban igazodó napirend támogathatja az egészséges alvást.
4. Enyhül a belső óra és a napirendünk közötti feszültség
Hallottál már a társadalmi jetlagről? Ez akkor jelentkezik, amikor a biológiai óránk és a munka, az iskola vagy más kötelezettségek diktálta időbeosztásunk nincs összhangban. Ilyenkor hétköznap nehezebben kelünk, hétvégén viszont tovább alszunk, hogy bepótoljuk a pihenést.
A fényviszonyok és a napirend változása egyeseknek segíthet, másoknak viszont éppen újabb alkalmazkodást jelent. Az óraátállítás önmagában nem oldja meg a problémát, de a rendszeres időben történő, fényviszonyokhoz igazodó lefekvés és ébredés sokat számíthat.
5. Könnyebben indul a reggel
Ha reggel világosabb van, könnyebb felkelni, elindulni otthonról és belekezdeni a napi feladatokba. A megfelelő alvás pedig a figyelemre, a koncentrációra és a teljesítményre is kedvezően hathat.
Az amerikai Stanford Egyetem kutatása szerint a tavaszi óraátállítást követően romolik a dolgozók teljesítménye, míg ősszel javulás következik be. Ezt azonban nem érdemes mindenkire érvényes szabályként kezelni: a hatás függhet az alvás minőségétől és mennyiségétől, a munkarendtől és az egyéni alkalmazkodástól is.
A téli időszámítás tehát nem csodaszer, és nem mindenkinek a kedvence. Az viszont biztos, hogy a fény, az alvás és a napi ritmus szorosan összefügg. Október 25. után érdemes néhány napot adnod magadnak az alkalmazkodásra, és figyelned arra, hogy rendszeresen, lehetőleg minden nap hasonló időben feküdj le és kelj fel.
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