Heti szerelmi horoszkóp 2026. október 19-25.: a Vízöntőre forró pillanatok várnak, a Halak életében nagy változás jöhet

Az október 19. és 25. közötti napok érzelmileg mozgalmasak lesznek. Egyeseknek türelelmesnek kell lenni, másoknak éppen az lesz a feladata, hogy merjen nyitni, kezdeményezni vagy éppen elengedni. A hét végére több csillagjegy szerelmi életében is tisztábban kirajzolódhat, merre érdemes továbbindulni.

Heti szerelmi horoszkóp: mozgalmas napok következnek

Forrás: 123rf.com

Heti szerelmi horoszkóp 2026. október 19-25.

KOS:

Kedden, pénteken és szombaton olyan konstellációk lesznek, amelyek az elengedésről szólnak. Ha van párod, akkor meg kell engedned, hogy ő döntsön, ő találja ki, hogy mit csináljatok. Ha nincs párod, akkor maradj nyitott, mert valaki váratlanul előáll valamivel! Legkésőbb vasárnap, amikor a Vénusz jegyet vált.

BIKA:

Bolygód, a Vénusz kedden támadást kap a Plútótól. Ha van párod, akkor vigyázz, és ne fojtsd bele a szót! Engedd, hogy kifejtse a véleményét! Mert ha nem veled oszthatja meg a gondolatait, akkor meg fogja osztani mással. Ennek a hétnek ez a tétje.

IKREK:

A szerda lesz a te napod. Elemedben leszel, amelynek köszönhetően az egész heti feladataidat egy nap alatt lerendezed. Akár van párod, akár nincs, a másik, a többiek képtelenek követni téged. Ez ne befolyásoljon! Majd utolérnek, de ha mégse, akkor csodálóiddá válnak.

RÁK:

Hétfő és péntek kivételével minden napra jut diszharmonikus fényszög. Ez nem jó hír, mert te nem bírod a feszültséget. Pedig tudhatod, hogy a hosszú hétvége előtt mindenki rohan. Szerencsére az otthonod maga a béke szigete, és a pároddal most teljes a harmónia.

OROSZLÁN:

Biztos, hogy hétvégén időt akarsz szakítani az otthonodra. Takarítani, selejtezni, vagy díszíteni szeretnél. Ez kikapcsolhatna, ha engedné a családod. Alakítsd úgy, hogy megtehesd! A párodat is bevonhatnád. Ezáltal részese lehet a csodás eredménynek.

SZŰZ:

Sokan szabadságot vesznek ki a héten, mivel rövid ez a munkahét. Örülj neki, ha kevesebben vagytok benn! Ugyanis a keddi Vénusz-Plútó méltatlan fényszög méltatlan munkahelyi vitát jelez. Jobb lenne ezt megelőzni, vagy kitérni előle. Inkább a párodnak panaszkodj! Ő meghallgat, és megnyugtat egy-egy szóval, kérdéssel.

MÉRLEG:

Pénteken a Nap kilép a jegyedből, vasárnap bolygód, a Vénusz visszalép a Mérlegbe. Emiatt a szombat egy „légüres tér” hangulatát hozza. Ha van párod, akkor neki nem csak ekkor, de egész héten tapintatosnak és megértőnek kell lennie veled. Máskülönben bármelyik pillanatban kiborulhatsz. Amennyiben nincs még párod, lépj hátra, maradj passzív! Várj pár napot az ismerkedéssel.

SKORPIÓ:

Kedden egy feszült fényszög feszült hangulatú párbeszédet jelez. Döntsd el, hogy megéri-e! Ha a párkapcsolatod, vagy a párkeresés harmóniája a tét, nem biztos, hogy fel kell venned a kesztyűt. Pénteken a Nap belép a Skorpióba. Ezzel reflektorfénybe kerülsz, ami hozhat a szingli Skorpiónak szerelmet...

NYILAS:

A hét elején valami folyton közbe jön. Óriási higgadtságra lesz szükséged, hogy ne akadj ki. Vigyázz, mert a másik félre nincs jó hatással a dühöngésed. Igazad lenne, mégse tedd! A bolygók szerint a humor és/vagy önirónia a leghatásosabb ellenszer. A hét második felében helyrebillensz te is, és így a kapcsolat is békéssé válik.

BAK:

Mindegy, hogy kivel mit beszéltél meg, borítékolható, hogy nem úgy lesz. Az égen olyan jövés-menés lesz, ami itt, a Földön változékonyságot szimbolizál. Pont ezért kell nyitottnak és rugalmasnak lenned. Ne ess kétségbe, és ne sértődj meg, ha a másik elfelejti, hogy mit ígért meg! Mindegy, hogy a párodról van szó, vagy egy új ismerősről, menj elébe, és emlékeztesd előző nap, vagy pár órával előbb!

VÍZÖNTŐ:

A hosszú hétvégén nagyon vágysz forró pillanatokra. A szenvedély belülről éget. Hidd el, hogy ez látszik rajtad! Az fog hozzád csatlakozni, akiben hasonló módon lobog a vágy. Ha van párod, akkor szeretnéd benne fellobbantani a szenvedélyt. Ha nincs párod, akkor járj nyitott szemmel és szívvel!

HALAK:

Olyan őrségváltás lesz az égen, ami azt sejteti, hogy valaki kilép az életedből, és valaki más belép. Nem kell azonnal a szerelmedre gondolni. De nem kizárható, hogy valami meg fog változni. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha még nincs. Ahogy te változol, úgy a másik is. A nagy kérdés, hogy képesek vagytok-e együtt, egy irányba, nagyjából egyforma tempóban fejlődni.