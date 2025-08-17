Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Heti karrier- és pénzhoroszkóp (augusztus 18-24.): a Bika határokat szab, a Szűz megállíthatatlanná válik

asztrológia pénzügyi tudatosság pénzhoroszkóp karrier
2025.08.17.
A Szűz Nap és újhold megjelenése új lendületet hozhat a pénzügyeink terén. A heti karrier- és pénzhoroszkóp rengeteg lehetőséget rejt magában, főleg a földjegyek számára.

Ezen a héten a föld jegyeké a főszerep: a Bika, a Szűz és a Bak kiemelkedő támogatást fog kapni a Szűz Naptól és a Szűz újholdtól. A többi csillagjegynek sem kell elszomorodnia, a bolygóváltások hatására a hét közepétől több jegy is precízebb, átgondoltabb döntéseket hozhat az anyagi és a szakmai ügyeiben. Lássuk mit tartogat számunkra a 34. heti karrier- és pénzhoroszkóp

Heti karrier- és pénzhoroszkóp (augusztus 18-24.)
Forrás: Shutterstock

  • Kos

Ez a hét kettészakad a nemzeti ünnep miatt, és akár szabadságon vagy, akár nem, a csütörtök hozza a legjobb hangulatot. Munkahelyen könnyebb lesz együttműködni másokkal, pénzügyekben pedig érdemes most lezárni egy kisebb ügyet. A hétvégén jöhet a nagy rendrakás: ne lepődj meg, ha a pénztárcád is rendezettebb lesz utána.

  • Bika

A hét első felében hajlamos lehetsz mások programjait és terveit a sajátod elé helyezni. Pénzügyileg ez akár többletkiadást is hozhat, ha nem húzol határt. Szombattól azonban a Szűz Nap és újhold hatására visszaveszed az irányítást: a munkában magabiztosabb leszel, és nem engeded, hogy a pénzed olyanra menjen el, ami nem szolgálja a céljaidat.

  • Ikrek

Most tényleg érdemes még élvezni a nyár utolsó nagy lendületét, egy kis szabadság vagy rövidebb utazás jó befektetés a lelki feltöltődésbe. A hétvégétől a Szűz újhold hatására viszont az otthoni és munkahelyi rendszerezés kerül előtérbe.

  • Rák

A hét elején a pénzügyeidre kell jobban figyelned: ne hagyd, hogy a hangulat vagy impulzusvásárlás vezessen. A péntek esti Szűz Nap segít reálisabb döntéseket hozni, és a munkádban is precízebb leszel. Most érdemes megtervezni a szeptemberi költségvetést!

  • Oroszlán

Kedves gesztusok és váratlan támogatás érkezhet a hét közepén, akár kollégától, akár üzleti ismerőstől. Ez jó lehetőség a kapcsolati tőkéd építésére. A hétvégén a belső rendrakás mellett gondold át, milyen szakmai célokat szeretnél őszre kitűzni. A pénzügyeid is stabilabbak lesznek, ha most tisztán látsz.

  • Szűz

A te időszakod kezdődik! A Nap és újhold belépése a jegyedbe új lendületet hoz karrierben és anyagiakban egyaránt. Ha új munkaötlet vagy vállalkozási terv motoszkál benned, most érdemes lépni. Pénzügyeidben a hosszú távú stabilitás a kulcs, egy jól felépített tervvel sokat nyerhetsz.

  • Mérleg

A hét elején kerüld a konfliktusokat, mert csak energiát vinnének el a munkádtól. A szerdai ünnep jó alkalom lehet kikapcsolódni, anélkül hogy fölöslegesen költenél. A hétvégén a Szűz újhold segít belassulni, átgondolni a szakmai és pénzügyi irányt.

  • Skorpió

Most sok felesleges beszélgetés és mások terveinek hallgatása fáraszthat. Pénzügyileg a hét közepéig inkább kivárás ajánlott. Péntek estétől viszont új energiát kapsz, és akár egy hobbidból is pluszbevétel lehetősége rajzolódhat ki. Figyelj a jelekre!

  • Nyilas

A hét elején gyorsan haladhatsz a munkáddal, és jó üzleti lehetőségek is érkezhetnek. Péntek után viszont hajlamos lehetsz túl borúsan látni a helyzetet, és ez a pénzügyi döntéseidre is hatással lehet. Inkább tervezz, mintsem hogy az aggodalmaidra hallgass.

  • Bak

A környezeted költekezése most irritálhat, de te jól teszed, ha a saját pénzügyi stabilitásodra figyelsz. A hét közepén egy váratlan pozitív élmény segíthet, hogy meglásd: nem mindenki a külsőségekről szól. A Szűz Nap belépése után rendezettebb, célorientáltabb időszak kezdődik számodra.

  • Vízöntő

Szinte egész héten békésen haladhatsz a dolgaiddal, kivéve egy csütörtöki feszültebb pillanatot: ilyen helyzetben inkább ne tedd ki magad felesleges erőfitogtatásnak. Pénzügyileg a hétvége hozhat új ötleteket, hogyan lehetne stabilabb alapot teremteni.

  • Halak

Most fontos, hogy kíméld magad, mert a fizikai kimerültség a munkádra és a pénzügyi döntéseidre is rányomhatja a bélyegét. Péntek estétől viszont különleges találkozások és lehetőségek jöhetnek – ezek akár új együttműködések vagy üzleti kapcsolatok formájában is megjelenhetnek.

Esernyőt ide! 3 csillagjegyre rászakad a pénzeső a következő években

A Szaturnusz nemsokára a Kosba lép, mely váratlan folyamatokat indít el. Három csillagjegy számára ez azt jelenti, hogy végre pozitívan alakulnak pénzügyei a következő években.

A horoszkóp nem hazudik: Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatát előre megjósolták a csillagok

Bár nagyon eltérő személyiségjegyekkel rendelkezik a sztárpár két tagja, mégis tökéletes a kémia köztük. Mi lehet Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolatának titka? A válasz a Merkúr retrográd.

Földöntúli boldogság vár erre a 3 csillagjegyre a hétvégén: a Merkúr-Mars együttállása hat rájuk

A hétvége különleges energiákat hoz. A Merkúr–Mars együttállásának hatására ugyanis újra felragyog három csillagjegy boldogsága. Te köztük vagy?

 

