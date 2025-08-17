Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A ValMar duó fergeteges koncertet adott a Budapest Parkban, ám a fellépés nem mindenki számára zárult pozitívan. Valkusz Milán például a SOTE sürgősségijén kötött ki a fellépés után.

Szombat este a ValMar duó teltházas koncert adott a Budapest Parkban. A fergeteges bulin mindenki jól érezte magát, azonban a rajongók számára kisebb ijedtséget okozott, amikor az egyik szám során Valkusz Milán összegörnyedt a színpadon, és jelezte, hogy nincsen százszázalékos formában. Később folytatta az éneklést, azonban a Bors megtudta, hogy a koncert után az orvosi stáb úgy döntött, hogy a SOTE sürgősségi osztályára szállítják a kimerült, és rosszul lévő énekest

Valkusz Milánt kórházba kellett szállítani a Budapest Parkos koncertje után
Forrás: Instagram/ValMar

Valkusz Milán túlerőltette magát a fellépés során

A fiatal énekes elsőként az Instagram-oldalán jelezte, hogy a hajnali órákat a kórházban töltötte: 

Utolsó zenénél volt egy “ájulásom” , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké és az orvos csapat is látta rajtam. Nem találtak mindent rendben. Bevittek a SOTE-ra és szépen lassan jól lettem. Kizártak minden komoly eshetőséget, hálistennek a jelek csak áljelek maradtak a legrosszabb kimenetelre. Innen is szeretnèm megköszönni mégegyszer és hálám kifejezni a Budapest Park mentős-orvos csapatának, majd azután a SOTE sürgősségin dolgozó minden léleknek, akik azon voltak, hogy rendben legyek. ÉS NEKTEK IS NAGYON, kedves közönségünk, akik nélkül mindez nem történt volna meg. Soha nem fogom elfelejteni azt a reakciót, amikor vége volt a koncertnek, az örömkönnyeket és a valami mást… Mert ezek vagyunk mi, ezek vagytok Ti, valami más…

- írta sejtelmesen a posztjában Milán.

Később a ValMar menedzsere újabb részleteket osztott meg a lappal Milán diagnózisáról. A Bors információi szerint kimerültség, és bordaközi izomhúzódás okozta az énekes egészségügyi krízisét a színpadon. Milán néhány órás megfigyelés után azonban elhagyhatta a kórházat, és jelenleg már az otthonában pihen.

@koncertezzvelem Válasz @leilahorvath_17 részére Valmar -Átutazó Budapest Par 2025 #atutazo #valmaratutazo #marics #maricspeti #budapestparkvalmar #valmarduo #maricsfanok #valkuszmilan #valkuszmilán #budapestpark @Marics Peti @valmar @Budapest Park @ValMar Official ♬ eredeti hang - koncertezzvelem

