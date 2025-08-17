Szombat este a ValMar duó teltházas koncert adott a Budapest Parkban. A fergeteges bulin mindenki jól érezte magát, azonban a rajongók számára kisebb ijedtséget okozott, amikor az egyik szám során Valkusz Milán összegörnyedt a színpadon, és jelezte, hogy nincsen százszázalékos formában. Később folytatta az éneklést, azonban a Bors megtudta, hogy a koncert után az orvosi stáb úgy döntött, hogy a SOTE sürgősségi osztályára szállítják a kimerült, és rosszul lévő énekest.
A fiatal énekes elsőként az Instagram-oldalán jelezte, hogy a hajnali órákat a kórházban töltötte:
Utolsó zenénél volt egy “ájulásom” , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké és az orvos csapat is látta rajtam. Nem találtak mindent rendben. Bevittek a SOTE-ra és szépen lassan jól lettem. Kizártak minden komoly eshetőséget, hálistennek a jelek csak áljelek maradtak a legrosszabb kimenetelre. Innen is szeretnèm megköszönni mégegyszer és hálám kifejezni a Budapest Park mentős-orvos csapatának, majd azután a SOTE sürgősségin dolgozó minden léleknek, akik azon voltak, hogy rendben legyek. ÉS NEKTEK IS NAGYON, kedves közönségünk, akik nélkül mindez nem történt volna meg. Soha nem fogom elfelejteni azt a reakciót, amikor vége volt a koncertnek, az örömkönnyeket és a valami mást… Mert ezek vagyunk mi, ezek vagytok Ti, valami más…
- írta sejtelmesen a posztjában Milán.
Később a ValMar menedzsere újabb részleteket osztott meg a lappal Milán diagnózisáról. A Bors információi szerint kimerültség, és bordaközi izomhúzódás okozta az énekes egészségügyi krízisét a színpadon. Milán néhány órás megfigyelés után azonban elhagyhatta a kórházat, és jelenleg már az otthonában pihen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.