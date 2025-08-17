Dühkitörés kezelése kisgyerekeknél: hatékony módszereket hoztunk a szülőknek

Az 5 és 7 éves kor közötti időszakban a legtöbb gyermek átesik az úgynevezett „lazuló tejfogak korszakán”. Amikor az első tejfogak kihullanak, és megkezdődik a fogváltás, a kicsik olyan hangulatingadozáson mehetnek keresztül, mint a pubertáskoron áteső tinédzserek. Ilyenkor a hirtelen felbukkanó dühkitörés kezelése komoly fejtörést okozhat a szülőknek. Olvass tovább, és tudd meg, mit tehetsz ilyenkor szülőként, hogy fogtündér nélkül is könnyebben átvészeljétek a gyermeknevelés ezen hisztis időszakát.

Dühkitörés kezelése: így könnyítheted meg a lazuló tejfogak időszakát.

Forrás: Getty Images

Lazuló tejfogak, nagy érzelmek – Dühkitörés kezelése szülőként

Ebben az időszakban a gyerekek nagyon érzékenyek és akár a legapróbb dolgokon is képesek teljesen kiborulni, dühösen hisztizni.

A tudomány találó neveket használ erre a hangulatváltozásokban gazdag időszakra: kis pubertás, 6 éves válság, vagy foghiánypubertásnak is nevezik.

Bár a kiskamaszok különböző intenzitással élik meg ezt az időszakot, jellemző az agresszívebb viselkedés és a mély szomorúság egyaránt. Ennek az állapotnak a csúcspontja pedig jellemzően a hetedik életévre, tehát az iskolakezdés időszakára tehető. Ilyenkor a gyerekeknek jóval nagyobb lesz a mozgásigényük, ami sajnos ellentmondásban áll a sulipadban töltött hosszú órákkal. Ez pedig komoly kihívást jelent a gyerekek számára. Maga az iskolakezdés is nagy változás az életükben, ami további bizonytalanságokat és ebből fakadó viselkedési problémákat okozhat. Ebben a korban a gyerekek még nehezen tudják szavakba önteni érzéseiket, ezért más módon, például agresszióval, dühkitörésekkel fejezik ki azokat.

Továbbá ebben az időszakban egyszerre vágynak még a szülői gondoskodásra, máskor pedig makacsul ragaszkodnak saját döntéseikhez, ami hirtelen hangulatingadozásokhoz vezethet.

A gyermek szorongása iskolakezdés előtt teljesen normális jelenség: a külső elvárás, hogy mostantól ésszerűbbek és önállóbbak legyenek, felelősséget vállaljanak, és bizonyos teljesítményeket nyújtsanak, könnyen túlterhelheti őket.

Mit kezdjünk a gyermeki frusztrációval?

Lehet, hogy ez a korszak teljesen váratlanul ért, ne aggódj, sok szülő van így ezzel. Amikor már azt gondolnád, hogy lesz még egy nyugodt lélegzetvételnyi időd a kamaszkor előtt, akkor beüt az őskáosz. Azonban az érzelmi zavarok kezelése nem lehetetlen küldetés.

Ebben az időszakban a gyerekek a sok szeretetet és megértés mellett nagy adag türelmet és még több figyelmet igényelnek.

Hogyan kezeljük a dühkitörést?

Ebben a korban a gyerekekkel rengeteg minden történik. Egyszerre élik át a testi és lelki változások sokaságát, miközben új környezethez és elvárásokhoz is alkalmazkodniuk kell, ami komoly érzelmi terhet jelent számukra. A szülőknek érdemes ilyenkor tudatosítaniuk, hogy mi is zajlik most a gyerekük lelkében és fejében. Komolyan kell venniük aggodalmaikat, és nem szabad gyerekes hisztiként kezelni őket. Így a gyerekek nyitottabbá és együttműködőbbé válhatnak a nehéz időszakban. Egy dühös vagy akár agresszív gyerekkel mindig tapintatosan kell bánni, a szülői támogatás ilyenkor kulcsfontosságú.

Próbáljuk meg figyelni rá és kideríteni, hogy vajon mi segítheti most őt a legjobban? Lehet, hogy egy szeretetteljes ölelésre van szüksége, vagy éppen ellenkezőleg, egy kis távolságra vágyik. Vagy lehet, hogy egy önfeledt párnacsata lenne a jó megoldás, hogy ki tudja adni magából a haragot.

Kerüljük a haragtartást

Nem jó megoldás, ha a gyerek kirohanását szeretetmegvonással vagy kiabálással, esetleg tiltással kezeljük. Néha valóban nehéz a veszekedés után újra szeretetteljes viszonyba kerülni, de tartsuk szem előtt, hogy a gyereknek éppen erre van szüksége.

Tudnia kell, hogy a viselkedése megbánt másokat, ugyanakkor azt is, hogy ettől függetlenül ugyanúgy szeretik, mint korábban, és segíteni akarnak neki.

Egy megértő beszélgetés természetesen nem zárja ki azt, hogy a gyerekeknek szükségük van határokra és bizonyos szabályokat be kell tartaniuk.