Szoktad tartani a nőnapot? Fontos a számodra?

Tavasszal sokkal inkább az anyák napjára fektetem a hangsúlyt, persze örülök, ha felköszöntenek, ugyanakkor senkitől nem várom el. Azt gondolom, a média mindig felkapja az ünnepeket, még a világnapokat is, ennek köszönhető, hogy ezekben az időszakokban - és már jóval előtte is - mindenhol virágot árulnak. Számomra azonban a nőnap nem egy központi kérdés, gyermekkoromban sem volt az. Persze, örültem, ha édesapámtól vagy a nagypapámtól kaptam ajándéko... Ma pedig már férfinapot, apák napját is tartunk, éppen ezért azt gondolom, a március 8-i nőnap manapság egyre kisebb jelentőségű. Jólesik a hízelgés, de ha nem köszöntenek fel, akkor sem vagyok szomorú.