Dévényi Kathy: "A smink a nő éke, ami önazonossá teszi"

Fontos a megfelelő kozmetikumok, mint a hidratáló krém, a ránctalanító szérum kiválasztása

Forrás: Lyubov Levitskaya/Shutterstock

40 év fölött nem csak a bőrünk, de az egész testünk és lelkünk egészségére is fokozottan figyelnünk kell! Éppen ezért a megfelelő kozmetikumok mellett, -mint hidratáló krém, ránctalanító szérum- érdemes alternatív gyógymódokra is hangsúlyt fektetnünk, ilyen lehet a szaunázás, Azért az egik legjobb módszer, mert elképesztő módon méregteleníti a szervezetünket. Emellett úgy gondolom, az egyik legjobb mozgásforma az úszás, ami az ízületekkel képes csodát tenni, ráadásul még élvezetes is. Fontos azonban, hogy csak úgy tudunk tudatosan kialakítani szépségápolási rutint, ha tisztában vagyunk saját magunkkal. Ezzel kapcsolatban pedig csak egy kiváló szakember tud nekünk segíteni.

Hogyan tudunk megbarátkozni mi, nők az öregedés gondolatával?