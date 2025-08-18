Hajápolási kisokos: tudtad, hogy ezekkel a módszerekkel tönkre teszed a hajkoronádat?

Régóta keresed az okát, hogy miért nem olyan tempóban nő a hajad, ahogy szeretnéd? Esetleg keresed a választ rá, hogy hogyan tudnád erősebbé vagy sűrűbbé tenni a fürtjeidet? Kipróbáltál már minden elérhető terméket, amivel fényesebbé teheted a hajadat, mégsem változott semmi? Lehet, hogy nem is tudsz róla, de elkövetsz egy csomó hajápolási bakit. Éppen ezért Őri Katalin trichológus összeszedte neked az összes olyan hajápolási baklövést, amit nők ezrei követnek el nap mint nap, anélkül, hogy tisztában lennének vele, hogy mennyit ártanak ezzel a hajkoronájuknak.

Hajápolás okosan: segítünk milyen hibákat ne kövess el, ha dús és egészséges hajkoronára vágysz

Forrás: Shutterstock

Ezek a szakértő legfontosabb hajápolási tippjei

Vizes hajjal ne feküdj le!

A nedves haj szálai sokkal sérülékenyebbek, könnyen töredeznek. Ha így fekszünk le, a haj sérülhet. Mindig várjuk meg, hogy a haj legalább félig megszáradjon, vagy használjunk alacsony hőfokon hajszárítót lefekvés előtt.

A mindennapos hajmosás leoldja a fejbőr természetes védőrétegét (hidrolipid réteg), ezzel kiszárítva és érzékennyé téve a fejbőrt. Legalább egy-egy nap szünetet érdemes tartani két hajmosás között, különösen vékony szálú vagy érzékeny fejbőr esetén.

Tőfestésre ne frissen mosott hajjal menjünk, hanem legalább 2 nappal a hajmosás után. Ez azért fontos, mert a frissen mosott fejbőr érzékenyebb, és a festék jobban irritálhatja. Ha a fejbőrön irritáció vagy korpás lerakódás van, érdemes kérni a fodrásztól fejbőr védő protektort, amely megóvja a bőrt a gyulladástól és viszketéstől.

Nagyon fontos, hogy a hajunk állapota szerint válasszunk sampont. Ha például hullik és zsíros a haj, érdemes szakember segítségét kérni, melyik a megfelelő sampon a problémára. Patikában kapható olyan célzottan hajritkulásra kifejlesztett sampon, amely szőlőmagolajat, és oliva-kivonatot is tartalmaz, ezzel megerősítve a hajkoronát.

Őri Katalin trichológus szedte össze a leggyakoribb hajápolási bakikat

Forrás: Őri Katalin

Hajkondícionáló elhanyagolása

Sokan tévesen gondolják, hogy a kondicionáló csak opcionális extra, pedig különösen festett, sérült vagy gyakran formázott haj esetén elengedhetetlen a hajszálak védelméhez, hidratálásához és megerősítéséhez. A hajszál külső védőrétege a kutikula. A kondicionálók célja, hogy a kutikulát lezárják, ezáltal védjék a hajat károsodásoktól. Kondicionáló nélkül a haj gyorsabban töredezik, szárazabbá és sérülékenyebbé válik hosszabb távon. Érdemes a samponhoz tartozó kondicionálót választani, hogy egységesebb hatást kapjunk és figyelve arra, hogy ez a fejbőrre ne kerüljön fel.

Állandó termékváltogatás

Sokan „próbálgatnak” különböző hajápoló szereket anélkül, hogy tudnák, mire van valóban szüksége a hajuknak – ez hosszú távon kárt okozhat. A haj szereti a kiszámíthatóságot: ha egy termék beválik, tartsuk meg, különösen akkor, ha célzott formulát használunk.

A hajritkulás, hajhullás elleni küzdelemben kulcsfontosságú lehet a célzott hatóanyagokkal dolgozó, egymás hatását erősítő termékeket kiválasztása. Egyes hajápolási termékcsaládok már komplex megoldást kínálnak: a szérum és étrend-kiegészítő kombinációja olyan összetevőket juttat a szervezetbe, mint az articsóka-kivonat, a kenderkefű, vagy a biotin, amelyek bizonyítottan támogatják a hajhagymák működését

Az 50-60 éves kor komoly hormonális változásokat hoz, amelyek hajhullást, hajritkulást, száraz, viszkető fejbőrt okozhatnak. Ez nem elbagatellizálható probléma, hanem fontos, hogy tudatosan készüljünk fel rá, és időben kezdjük el a megelőzést, kezelést. Ma már patikában elérhetőek kifejezetten 50+os hajápolási termékcsaládok.