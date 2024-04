Az otthoni kertészkedés csodái - Zöldség- és gyümölcstermesztés a balkonon

• Paradicsom: Számos fajtája van, amelyek kisebb területen is jól megteremnek. Válasszunk cserépben vagy balkonládában is termeszthető fajtát.

• Paprika: Nagyon jól termeszthető és sokféle fajtája létezik. Kisebb méretű fajták, mint a chili paprika is szépen fejlődhetnek.

• Uborka: Támrendszerrel ellátva könnyen termeszthető balkonládában vagy konténerben.

• Zöldhagyma és metélőhagyma: Kompakt méretűek és gyorsan nőnek. Kis cserépben is jól érzik magukat.

• Saláta: Különböző fajtái közül választhatunk, mint például a fejes vagy a leveles saláta. Gyorsan nő és sokszor betakarítható.

• Bab és borsó: Azon fajták, amelyek kisebb növényeket hoznak, alkalmasak lehetnek balkonon vagy teraszon való termesztésre is.

Gyümölcsök