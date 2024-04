Müller Péter: A női sejtelem bölcsebb, mint a férfi tudása

Az a szó, hogy filozófia így hangzik: philo-Sophia. Azt jelenti: „Szeretem Sophiát, a bölcsesség istennőjét! A sok férfi tudós és filozófus ennek alapján állt. Michelangelo képén is ott van az „Ádám teremtése” című festményén a Szixtus kápolnában: társteremtője az Istennek. Ezt minden gondolkodó férfi így tudja, és így is érzi: a sejtelem mindig előbbre jár, mint a logika. A magyar őstudásban úgy hívják: Boldogasszony. A nő testi, lelki és szellemi megbecsülése tudásvilágunk alapja volt. És ma is az.