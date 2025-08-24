Méghogy a britek a legfrivolabbak: az 5 legnagyobb királyi botrány, ami majdnem romba döntötte a monarchiát

Minden uralkodónak megvannak a piszkos titkai, csak korábban rejtve voltak. A médiának hála azonban lehull a függöny és kiderül, hogy a király meztelen. Azt hinné az ember, hogy csak a brit királyi család botrányos, pedig európai kollégáiknak sem kell repjegyet váltani Londonba, ha cirkuszra vágynak. Mi is alig tudtunk kiválasztani ötöt.

Az európai királyi családokat nem kerülik el a botrányok. A képen Paula belga királyné, II. Albert belga király és házasságon kívül született gyereke Delphine Boel látható.

Forrás: Getty Images Europe

Királyi botrányok, amik majdnem romba döntötték a monarchiát

1. János Károly spanyol király tündöklése és bukása

Trónra lépésekor János Károly spanyol király aktív szerepet vállalt abban, hogy elűzze a rendszert, megmutatva, hogy egy alkotmányos monarchiában milyen komoly szerepe lehet egy uralkodónak. Az évek alatt azonban egyre több csontváz esett ki a szekrényből: felvételek keringtek elefántvadászatáról, korrupcióról, melybe lányát, Krisztina hercegnőt is belevonta, szeretőjének juttatott drága ajándékokról, valamint titkos üzletekről.

A botrány akkorára dagadt, hogy 2014-ben végül kénytelen volt lemondani fia javára, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe vonuljon „száműzetésbe”.

2. XVI. Károly Gusztáv titkos élete

A svéd királyi családról alkotott idilli kép 2010-ben erősen megingott, amikor egy könyv a felszínre hozta a király, XVI. Károly Gusztáv nem olyan szemérmes magánéletét. Prostituáltak, sztriptízklubok, szexpartik, pénzen és ajándékokon vett örömök szerepeltek a bulvárlapok hasábjain. Tovább dagadt a botrány, amikor kiderült, hogy a svéd király a rendőrséggel és bűnbandákkal egyezkedett, hogy elkerülje a botrányt. Jó PR húzásnak köszönhetően a király nem tagadta a vádakat, feleségével, Szilvia svéd királynéval azt üzenték a nyilvánosságnak, hogy tovább szeretnének lépni.

3. II. Albert belga király törvénytelen lánya

Egy király életében teljesen természetes volt egy-egy törvénytelen gyerek, ám a 20. században már nem ilyen kegyes a közvélemény. II. Albert belga király ezt a saját bőrén tapasztalta meg, amikor az első hírek felröppentek egy viszonyából származó házasságon kívül született gyerekről. A király folyamatosan tagadott, ám Delphine Boel később bíróságra is vitte az ügyet, melynek végére 2020-ban egy DNS-teszt tett pontot.

Lánya végül megkapta a hercegnői rangot és a belga királyi család tagjává vált, aktív szereplője lett a helyi médiának.

4. Bernát holland herceg pénzügyi kalandjai

A jelenlegi holland király nagyapja, Bernát herceg korrupciós botrány közepébe csöppent, amikor egy Locheed nevű cég kenőpénzt adott neki, hogy befolyását kihasználva győzze meg a holland kormányt, adjon nekik milliós megbízásokat. Mindez a cég 1970-es becsődölésekor derült ki, a herceg ellen pedig nyomozás is indult, ám felesége, Julianna királynő közbelépett és lemondással fenyegetőzött.

Bernát herceg végül elkerülte a börtönt, ám minden hivatalos kötelezettségéről le kellett mondania és soha többé nem viselhetett katonai egyenruhát.

5. A dán királyi család drámai megfogyatkozása

A legtöbb európai királyi családban napirendi ponton van, hogy kevesebb hivatalos szerepet vállaló tag legyen, költségcsökkentés okán. II. Margit dán királynő talán túl komolyan vette a feladatot, amikor 2022-ben kisebbik fia, Joákim herceg négy gyerekétől megvonta a hercegi/hercegnői rangot, valamint az „Őkirályi Felsége” megszólítást. Az ügy hatalmas port kavart és a mai napig megosztja a dán közvéleményt, hisz a herceg és családja igen népszerű volt Dániában.