Méghogy a britek a legfrivolabbak: az 5 legnagyobb királyi botrány, ami majdnem romba döntötte a monarchiát

Minden uralkodónak megvannak a piszkos titkai, csak korábban rejtve voltak. A médiának hála azonban lehull a függöny és kiderül, hogy a király meztelen. Azt hinné az ember, hogy csak a brit királyi család botrányos, pedig európai kollégáiknak sem kell repjegyet váltani Londonba, ha cirkuszra vágynak. Mi is alig tudtunk kiválasztani ötöt.
Trónra lépésekor János Károly spanyol király aktív szerepet vállalt abban, hogy elűzze a rendszert, megmutatva, hogy egy alkotmányos monarchiában milyen komoly szerepe lehet egy uralkodónak. Az évek alatt azonban egyre több csontváz esett ki a szekrényből: felvételek keringtek elefántvadászatáról, korrupcióról, melybe lányát, Krisztina hercegnőt is belevonta, szeretőjének juttatott drága ajándékokról, valamint titkos üzletekről.
A botrány akkorára dagadt, hogy 2014-ben végül kénytelen volt lemondani fia javára, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe vonuljon „száműzetésbe”.
A svéd királyi családról alkotott idilli kép 2010-ben erősen megingott, amikor egy könyv a felszínre hozta a király, XVI. Károly Gusztáv nem olyan szemérmes magánéletét. Prostituáltak, sztriptízklubok, szexpartik, pénzen és ajándékokon vett örömök szerepeltek a bulvárlapok hasábjain. Tovább dagadt a botrány, amikor kiderült, hogy a svéd király a rendőrséggel és bűnbandákkal egyezkedett, hogy elkerülje a botrányt. Jó PR húzásnak köszönhetően a király nem tagadta a vádakat, feleségével, Szilvia svéd királynéval azt üzenték a nyilvánosságnak, hogy tovább szeretnének lépni.
Egy király életében teljesen természetes volt egy-egy törvénytelen gyerek, ám a 20. században már nem ilyen kegyes a közvélemény. II. Albert belga király ezt a saját bőrén tapasztalta meg, amikor az első hírek felröppentek egy viszonyából származó házasságon kívül született gyerekről. A király folyamatosan tagadott, ám Delphine Boel később bíróságra is vitte az ügyet, melynek végére 2020-ban egy DNS-teszt tett pontot.
Lánya végül megkapta a hercegnői rangot és a belga királyi család tagjává vált, aktív szereplője lett a helyi médiának.
A jelenlegi holland király nagyapja, Bernát herceg korrupciós botrány közepébe csöppent, amikor egy Locheed nevű cég kenőpénzt adott neki, hogy befolyását kihasználva győzze meg a holland kormányt, adjon nekik milliós megbízásokat. Mindez a cég 1970-es becsődölésekor derült ki, a herceg ellen pedig nyomozás is indult, ám felesége, Julianna királynő közbelépett és lemondással fenyegetőzött.
Bernát herceg végül elkerülte a börtönt, ám minden hivatalos kötelezettségéről le kellett mondania és soha többé nem viselhetett katonai egyenruhát.
A legtöbb európai királyi családban napirendi ponton van, hogy kevesebb hivatalos szerepet vállaló tag legyen, költségcsökkentés okán. II. Margit dán királynő talán túl komolyan vette a feladatot, amikor 2022-ben kisebbik fia, Joákim herceg négy gyerekétől megvonta a hercegi/hercegnői rangot, valamint az „Őkirályi Felsége” megszólítást. Az ügy hatalmas port kavart és a mai napig megosztja a dán közvéleményt, hisz a herceg és családja igen népszerű volt Dániában.
