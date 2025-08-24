Nappal a hűtést, éjjel a fűtést kapcsoljuk be augusztus utolsó hetében — Ilyen időjárásra készülj a jövő héten

Augusztus utolsó hetében az időjárás megmutatja, hogy azért még emlékszik rá, mi is az a nyár, legalábbis, ami a nappalokat illeti. Az éjszakák azonban a hét elején kissé vacogósak lesznek.
A HungaroMet előrejelzése alapján a jövő hétre a fokozatos felmelegedés lesz jellemző. A hét elején még kelleesen meleg nappalokra és hűvösebb éjszakákra, ám szerdára már kimondottan forróságra kell készülnünk. A kánikula pénteken csúcsosodik ki igazán, aznap a hőmérő higanyszála egyes területeken akár 36 fokot is mutathat.
Ha megteheted, a kánikula idején keress vízpartot, és használd ki a nyár utolsó napjait. Éjszakára pedig ne felejtsd el elővenni a melegebbik takaródat, mert az ősz már bejelentkezett — éjszakai izzadástól augusztus végén már nem kell tartanod.
