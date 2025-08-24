Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nappal a hűtést, éjjel a fűtést kapcsoljuk be augusztus utolsó hetében — Ilyen időjárásra készülj a jövő héten

kánikula nyár vízpart
Simon Péter
2025.08.24.
Elő a bikiniket és a meleg paplanokat! Augusztus végén az időjárás kegyetlen és kegyes is lesz hozzánk.

Augusztus utolsó hetében az időjárás megmutatja, hogy azért még emlékszik rá, mi is az a nyár, legalábbis, ami a nappalokat illeti. Az éjszakák azonban a hét elején kissé vacogósak lesznek.

kánikula, menstruáció, időjárás
Használd ki a meleg nyári időjárást
Forrás: Shutterstock

Az időjárás egyszerre lesz kegyes és kegyetlen augusztus utolsó hetében

A HungaroMet előrejelzése alapján a jövő hétre a fokozatos felmelegedés lesz jellemző. A hét elején még kelleesen meleg nappalokra és hűvösebb éjszakákra, ám szerdára már kimondottan forróságra kell készülnünk. A kánikula pénteken csúcsosodik ki igazán, aznap a hőmérő higanyszála egyes területeken akár 36 fokot is mutathat. 

Ha megteheted, a kánikula idején keress vízpartot, és használd ki a nyár utolsó napjait. Éjszakára pedig ne felejtsd el elővenni a melegebbik takaródat, mert az ősz már bejelentkezett — éjszakai izzadástól augusztus végén már nem kell tartanod.

Az utóbbi napok időjárását a Lukas ciklon határozta meg, amely enyhülést és frissülést hozott. Az időjárás azonban augusztus végén is épp olyan változékony, amilyen egész nyáron volt. A Lukasszal együtt szép lassan a kellemesen meleg hőmérséklet is távozik, és visszatér a pokoli hőség.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
