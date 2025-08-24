Algoritmusok váltják fel a divattervezőket? Így rombolja a közösségi média a divatot

A felgyorsult információáramlás életünk nem várt szegletében is felüti a fejét. Lassan az egész világot algoritmusok határozzák, mely alól nehéz kibújni, jelenleg pedig a divat lett a fő célpontjuk. Attól egyelőre nem kell tartani, hogy a divattervezők lehúzzák a rolót, de már látszik a Tiktok, Instagram és hasonszőrű oldalak romboló ereje. Vajon meddig mehetnek el a közösségi média divattrendek?
A divat évtizedekig komótos körforgásban mozgott: a divattervezők bemutatták legfrissebb kollekciójukat, mely a kifutókról átkerült az olcsón nagy tömegeket kiszolgáló fast fashion márkákig. Ez a jelenség a közösségi média térnyerésével addig gyorsult, hogy hatásait már csak akkor érzékeljük, amikor már nyakig benne vagyunk.
Egyre több ingerre van igényünk, mely a trendekben is megmutatkozik: alig egy hétig tartó mikrotrendek váltják fel a szezonális divatot.
Az embernek természetes igénye van az újdonságra, a valahova tartozás élményére, így ha egy ruhatrendet felkap a közösségi média algoritmusa, már vesszük is elő a bankkártyánkat. Közben a közösségi média divattrendek olyan gyorsan váltják egymást, hogy szinte meg sem érkezik a rendelt ruha, mire az egész ódivatúnak számít. És ha még ízléses darabokról lenne szó…
Ahogy az ember egyre több ingerre szomjazik, természetes, hogy divatból is a formabontó, sokszor meghökkentő, egyenesen ízléstelen trendekre kap rá az internet népe. Káros mellékhatása lehet az influenszer-kultúrának, mivel a tartalomgyártók is a szélsőségeket, polgárpukkasztó ötleteket hajszolják, hisz egy egyszerű szabású, visszafogott öltözékkel nem érnének el akkora nézettséget.
Az elmúlt évben felkapott old money stílus még a visszafogott ízlést támogatta, de vannak itt cifrább dolgok.
A kétezres évek farmerra húzott ruhái miatt sok divatrajongónak még mai is rémálmai vannak, ám a Tiktok divattrendeknek „hála” mégis visszakúszott az öltözködésbe, a zokni-papucs kombótól pedig manapság kiég a szemünk. Szintén az influencereknek köszönhetjük a "Brat" esztétikát, ami az öntörvényűséget az öltözködés szabályainak áthágását erősíti, de a rikító rózsaszín Barbie stílus, a platformos mamutcsizma is egy ilyen mikrotrend volt. A jelenség elérte a szépségszalonokat is: a fémes körömlakkok pár hétre elárasztották a netet, hogy aztán rövid úton ódivatúvá váljanak.
Hasonló példa a turkálók, second hand ruhák drágulása, melyek korábban egy olcsó lehetőséget jelentettek az öltözködésre sokak számára, de aztán az influenszerek felkapták ezeket a darabokat is.
A divattervezők is reagáltak a közösségi média trendekre: egyre idétlenebb kreálmányokban vonulnak végig a manökenek, akik arcáról lerí, hogy menekülnének a szituációból.
Ebből a káros jelenségből a fast fashion márkák nagyszerűen profitálnak, hisz a fogyasztási szokások nem a minőségre hanem a mennyiségre mennek rá. Influenszer marketing révén pedig direkt fűtik is a mikrotrendeket, csakhogy a divatirányzatok ilyen gyors változásaival nehéz felvenni a versenyt, egyre több felesleg keletkezik, ami tönkreteszi a bolygót.
A környezetszennyezés komoly probléma, de az árakat gyakran úgy tudják alacsonyan tartani, hogy a munkaerő fizetésén, munkakörülményein spórolnak.
Egy gyorsan lejáró mikrotrend tehát többféle módon is káros lehet, nem véletlen, hogy egyre többen szólalnak fel a tudatos vásárlás mellett. Ahogy a közösségi média elterjeszthet egy agyament stílustippet, úgy a vásárlói tudatosság, fenntarthatóság terjesztésében is segíthet.
Végtére is a közösségi média valójában az emberi viselkedés görbetükre, mely felett átvehetjük az irányítást. Amikor felülnénk egy Tiktok divattrend gyorsvonatára, tegyük fel magunknak a kérdést: Valóban szükségem van erre? Meg kell ismerni a vásárlási szokásaink mögöttes pszichológiáját, illetve azt, hogy mi áll jól nekünk.
Ebből a videóból megismerheted a 2020-as évek eddigi összes mikrotrendjét:
