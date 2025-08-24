Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Algoritmusok váltják fel a divattervezőket? Így rombolja a közösségi média a divatot

Shutterstock - Roman Samborskyi
közösségi média divat divattrendek TikTok
2025.08.24.
2025.08.24.
A divattervezők befolyásoló szerepe megkérdőjeleződni látszik. A közösségi média a divattrendekre gyakorolt, olykor igen pusztító hatása egyre nyilvánvalóbb.

A felgyorsult információáramlás életünk nem várt szegletében is felüti a fejét. Lassan az egész világot algoritmusok határozzák, mely alól nehéz kibújni, jelenleg pedig a divat lett a fő célpontjuk. Attól egyelőre nem kell tartani, hogy a divattervezők lehúzzák a rolót, de már látszik a Tiktok, Instagram és hasonszőrű oldalak romboló ereje. Vajon meddig mehetnek el a közösségi média divattrendek?

Közösségi média divattrendekre gyakorolt hatása
A közösségi média divattrendek jelentősen felgyorsították a trendek körforgását.
Forrás: E+

Fast fashion, avagy a divattrendek gyorsuló körforgása 

A divat évtizedekig komótos körforgásban mozgott: a divattervezők bemutatták legfrissebb kollekciójukat, mely a kifutókról átkerült az olcsón nagy tömegeket kiszolgáló fast fashion márkákig. Ez a jelenség a közösségi média térnyerésével addig gyorsult, hogy hatásait már csak akkor érzékeljük, amikor már nyakig benne vagyunk.

Egyre több ingerre van igényünk, mely a trendekben is megmutatkozik: alig egy hétig tartó mikrotrendek váltják fel a szezonális divatot.

Az embernek természetes igénye van az újdonságra, a valahova tartozás élményére, így ha egy ruhatrendet felkap a közösségi média algoritmusa, már vesszük is elő a bankkártyánkat. Közben a közösségi média divattrendek olyan gyorsan váltják egymást, hogy szinte meg sem érkezik a rendelt ruha, mire az egész ódivatúnak számít. És ha még ízléses darabokról lenne szó…

Közösségimédia-divattrendek vs. ízlés

Ahogy az ember egyre több ingerre szomjazik, természetes, hogy divatból is a formabontó, sokszor meghökkentő, egyenesen ízléstelen trendekre kap rá az internet népe. Káros mellékhatása lehet az influenszer-kultúrának, mivel a tartalomgyártók is a szélsőségeket, polgárpukkasztó ötleteket hajszolják, hisz egy egyszerű szabású, visszafogott öltözékkel nem érnének el akkora nézettséget.

Az elmúlt évben felkapott old money stílus még a visszafogott ízlést támogatta, de vannak itt cifrább dolgok.

A kétezres évek farmerra húzott ruhái miatt sok divatrajongónak még mai is rémálmai vannak, ám a Tiktok divattrendeknek „hála” mégis visszakúszott az öltözködésbe, a zokni-papucs kombótól pedig manapság kiég a szemünk. Szintén az influencereknek köszönhetjük a "Brat" esztétikát, ami az öntörvényűséget az öltözködés szabályainak áthágását erősíti, de a rikító rózsaszín Barbie stílus, a platformos mamutcsizma is egy ilyen mikrotrend volt. A jelenség elérte a szépségszalonokat is: a fémes körömlakkok pár hétre elárasztották a netet, hogy aztán rövid úton ódivatúvá váljanak.

Mikrotrendek a közösségi médiában
Barbiecore, Brat stílus, nadrágra húzott szoknya - Csak pár mikrotrend az elmúlt évekből.
Forrás:  Getty Images

Hasonló példa a turkálók, second hand ruhák drágulása, melyek korábban egy olcsó lehetőséget jelentettek az öltözködésre sokak számára, de aztán az influenszerek felkapták ezeket a darabokat is.

A divattervezők is reagáltak a közösségi média trendekre: egyre idétlenebb kreálmányokban vonulnak végig a manökenek, akik arcáról lerí, hogy menekülnének a szituációból.

Túlfogyasztás és lázadás: a közösségi média divattrendek káros hatásairól

Ebből a káros jelenségből a fast fashion márkák nagyszerűen profitálnak, hisz a fogyasztási szokások nem a minőségre hanem a mennyiségre mennek rá. Influenszer marketing révén pedig direkt fűtik is a mikrotrendeket, csakhogy a divatirányzatok ilyen gyors változásaival nehéz felvenni a versenyt, egyre több felesleg keletkezik, ami tönkreteszi a bolygót.

A környezetszennyezés komoly probléma, de az árakat gyakran úgy tudják alacsonyan tartani, hogy a munkaerő fizetésén, munkakörülményein spórolnak.

Egy gyorsan lejáró mikrotrend tehát többféle módon is káros lehet, nem véletlen, hogy egyre többen szólalnak fel a tudatos vásárlás mellett. Ahogy a közösségi média elterjeszthet egy agyament stílustippet, úgy a vásárlói tudatosság, fenntarthatóság terjesztésében is segíthet. 

Mikrotrendek hatásai
A különböző mikrotrendek hatására növekszik a túlfogyasztás.
Forrás: E+

Végtére is a közösségi média valójában az emberi viselkedés görbetükre, mely felett átvehetjük az irányítást. Amikor felülnénk egy Tiktok divattrend gyorsvonatára, tegyük fel magunknak a kérdést: Valóban szükségem van erre? Meg kell ismerni a vásárlási szokásaink mögöttes pszichológiáját, illetve azt, hogy mi áll jól nekünk.

Ebből a videóból megismerheted a 2020-as évek eddigi összes mikrotrendjét:

Miért rajonganak nők milliói egy csúf gyerekjátékért? Labubu baba, a rút kiskacsa

Az elmúlt hónapokban egy igen megosztó gyerekjáték tartja lázban a nőket. A Labubu babáért úgy őrülnek meg divatimádó felnőtt nők, hogy sem nem praktikus, sem nem esztétikus.

Apukád sportrövidnadrágja a nyár legnagyobb trendje — Harry Styles és Hailey Bieber már hordja

Neked is kell ez a sztár divattrend!

Sosem gondoltuk, hogy ez eljön: a papucs zoknival már nem ciki, hanem a legmenőbb dolog

A nyári divat egyik totális kedvence lett az eddig cikinek számító kombó.

 

