Algoritmusok váltják fel a divattervezőket? Így rombolja a közösségi média a divatot

A felgyorsult információáramlás életünk nem várt szegletében is felüti a fejét. Lassan az egész világot algoritmusok határozzák, mely alól nehéz kibújni, jelenleg pedig a divat lett a fő célpontjuk. Attól egyelőre nem kell tartani, hogy a divattervezők lehúzzák a rolót, de már látszik a Tiktok, Instagram és hasonszőrű oldalak romboló ereje. Vajon meddig mehetnek el a közösségi média divattrendek?

A közösségi média divattrendek jelentősen felgyorsították a trendek körforgását.

Forrás: E+

Fast fashion, avagy a divattrendek gyorsuló körforgása

A divat évtizedekig komótos körforgásban mozgott: a divattervezők bemutatták legfrissebb kollekciójukat, mely a kifutókról átkerült az olcsón nagy tömegeket kiszolgáló fast fashion márkákig. Ez a jelenség a közösségi média térnyerésével addig gyorsult, hogy hatásait már csak akkor érzékeljük, amikor már nyakig benne vagyunk.

Egyre több ingerre van igényünk, mely a trendekben is megmutatkozik: alig egy hétig tartó mikrotrendek váltják fel a szezonális divatot.

Az embernek természetes igénye van az újdonságra, a valahova tartozás élményére, így ha egy ruhatrendet felkap a közösségi média algoritmusa, már vesszük is elő a bankkártyánkat. Közben a közösségi média divattrendek olyan gyorsan váltják egymást, hogy szinte meg sem érkezik a rendelt ruha, mire az egész ódivatúnak számít. És ha még ízléses darabokról lenne szó…

Közösségimédia-divattrendek vs. ízlés

Ahogy az ember egyre több ingerre szomjazik, természetes, hogy divatból is a formabontó, sokszor meghökkentő, egyenesen ízléstelen trendekre kap rá az internet népe. Káros mellékhatása lehet az influenszer-kultúrának, mivel a tartalomgyártók is a szélsőségeket, polgárpukkasztó ötleteket hajszolják, hisz egy egyszerű szabású, visszafogott öltözékkel nem érnének el akkora nézettséget.

Az elmúlt évben felkapott old money stílus még a visszafogott ízlést támogatta, de vannak itt cifrább dolgok.

A kétezres évek farmerra húzott ruhái miatt sok divatrajongónak még mai is rémálmai vannak, ám a Tiktok divattrendeknek „hála” mégis visszakúszott az öltözködésbe, a zokni-papucs kombótól pedig manapság kiég a szemünk. Szintén az influencereknek köszönhetjük a "Brat" esztétikát, ami az öntörvényűséget az öltözködés szabályainak áthágását erősíti, de a rikító rózsaszín Barbie stílus, a platformos mamutcsizma is egy ilyen mikrotrend volt. A jelenség elérte a szépségszalonokat is: a fémes körömlakkok pár hétre elárasztották a netet, hogy aztán rövid úton ódivatúvá váljanak.