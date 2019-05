Természetesen azt minden szülő tudja, hogy a háztartási tisztítószereket, gyógyszereket olyan helyen kell tárolni, ahol a gyerekek nem érhetik el őket. Ám ezeken túl is sok olyan hétköznapi tárgy van egy lakásban, ami bizony akár életveszélybe is sodorhatja a piciket.

Babafejpánt

A picibabákra általában fotózások alkalmával, kellékként kerül fejpánt, de sokan egyfajta divatelemként is használják. Ám ez gyakran diszkomfortérzést kelt a csecsemőkben, a túl szoros pánt pedig a lágy koponyacsontok deformálódásához, benyomódásához vezethet. Sőt, a nyakra csúszott fejpántok akár fulladást is okozhatnak.

Nyitott táska

A női táskák titkos kincseikkel minden kisgyermek fantáziáját megmozgatják, kíváncsiságuknak pedig szinte képtelenek határt szabni. A táskában azonban akadhat olyan sminktermék, gyógyszer, parfüm, kézfertőtlenítő, ami a gyermekre nézve akár életveszélyes is lehet.

Málló vakolat

Az otthoni falakon és ajtókon nem gyakori, hogy málló vakolat legyen, de a nyaralóban, pincében, padláson vagy akár a kerti házban ez már nem is annyira elképzelhetetlen. A kicsiknek minden nagyon izgalmas, így a vakolat, a lepergő tapéta is mind-mind új felfedeznivalót rejt, amit leginkább a szájukkal tesznek meg. A régi festékek ólommérgezést is okozhatnak, ami látás- és hallásproblémákhoz, agykárosodáshoz vezethet.

Léggömb

A lufit minden gyerek imádja, a szülinapi zsúrok elengedhetetlen kellékeitől azonban érdemes elbúcsúzni, és nem csak környezetszennyező hatásuk miatt. Kétszeresen is fulladásveszélyesek: amikor próbálják a gyerekek felfújni, véletlenül lenyelik, vagy a kidurrant léggömb darabjait veszik a szájukba.

Biztonsági rács

Ezt épp a gyermekek érdekében alkalmazzák az otthonokban, ám a lépcső tetejét lezáró biztonsági rács komoly veszélyeket rejt magában. A kicsik nagyon kíváncsiak, szeretnének lemenni a lépcsőn, ahol egészen biztosan rengeteg érdekes dolog történik. Épp ezért próbálnak átkapaszkodni felette, ami sok esetben sikerül is. Míg ha a túloldalán sík terepet találnak, maximum picit megütik magukat, de a lépcsőre esve és onnan legurulva sokkal komolyabb sérüléseket szenvedhetnek.

Mosókapszula

Természetesen fontos, hogy minden tisztítószer, gyógyszer el legyen zárva, de előfordulhat, hogy a hétvégi nagymosás során a mosókapszulás doboz a mosógép mellett marad. Ezek a kisgyerekeket a gumicukrokra emlékeztetik, és beveszik a szájukba, lenyelik őket, ezzel komoly mérgezést okozva. Az se sokkal jobb kimenetelű, ha szétnyitják a kapszulákat és a szemükbe kerül a mosószer.

Üveg dohányzóasztal

A dohányzóasztalok magassága ellenállhatatlanná teszi őket a kisgyermekek szemében, sokan kapaszkodnak meg bennük felálláskor vagy járás közben. A nem edzett üvegből készült dohányzóasztalok azonban veszélyt jelentenek a gyerekekre, hiszen könnyen betörhetnek.