Közeleg a gyereknap. A fogyasztói társadalom és a nyugati civilizáció egyaránt azt sulykolja belénk, hogy csak akkor vagyunk jó szülők, ha temérdek ajándékkal – egész pontosan játékkal és tárgyakkal – halmozzuk el a szemünk fényét. Ha gyermekünk boldogsága valóban fontos számunkra, érdemes azonban egy kicsit tovább látnunk az orrunk hegyénél.

Akinek gyereke van, bizonyára átélte már azt a jelenetet, amikor egy játékért napokig sír a kisfia vagy a kislánya, aztán amikor a szülő beadja a derekát, az öröm hatalmas, viszont csak ideig-óráig tart. Néhány nap elteltével a kicsik már újabb ajándékért kezdenek ácsingózni, és kezdődik az egész elölről. A probléma ezzel nem csak az, hogy kitúrnak minket a felesleges játékok a lakásunkból. A gond ennél jóval prózaibb és tragikusabb.

Remélhetőleg egyre többen hallanak arról, milyen környezeti katasztrófák előtt áll az emberi faj. A jelenleg is zajló klímaváltozás olyan folyamatokat indított be, amelyek néhány éven belül az egész emberiség létét kérdőjelezhetik meg. A kivágott erdők és az ezekkel járó levegőszennyezés, a biodiverzitás csökkenése, a műanyagoktól fuldokló tengerek és óceánok, az elsivatagosodó termőföldek mind egy olyan jövő képét vizionálják, amelyben kőkemény harc kezdődik az életben maradásunkhoz nélkülözhetetlen ivóvízért, tiszta levegőért, élelmiszerért. Talán sokan nem is gondolnák, de ezért a folyamatért mi magunk is felelősek vagyunk, mert fapadossal repkedünk a világban, kocsival visszük a gyereket az oviba, nagyvonalúan kidobáljuk az ételmaradékot, shoppinggal ütjük el üres óráinkat, olyan ruhákkal tömjük tele a szekrényeinket, amelyeket nem használunk vagy éppen a világ másik feléről származó ételeket fogyasztunk. Ezt a felelőtlen életmódot folytatva gyorsan a vesztünkbe rohanunk.

Amikor gyereknap vagy bármilyen más ünnep kapcsán azon törjük a fejünket, mivel lepjük meg gyermekünket, bátran tegyünk le a reklámok által ránk kényszerített termékek megvásárlásáról!

Bizonyos életkor felett meg lehet beszélni a gyerekekkel, mivel jár ezeknek az előállítása, hogyan teszi tönkre a természetet a nyersanyaguk kitermelése, hogyan szennyezi a levegőt a gyártásuk, utaztatásuk, hogyan mérgezik ivóvizeinket a lebomlani képtelen, csak mikrodarabkákra széteső műanyagok, amiket gondolkodás nélkül a szemétbe hajítunk, ha megunjuk őket. Fontos, hogy megvilágítsuk gyermekeinknek, mindez hogyan hat ránk, emberekre, az életterünkre, a bolygónkra. Ha szülőként mi magunk is belegondolunk abba, milyen irányba tart a világ, ha megértjük, hogy ennek a rémisztő folyamatnak mi is gerjesztői vagyunk, talán nyitottabban fordulunk más ajándékozási opciók felé.

Valószínűleg nem kell magyaráznunk, hogy egy gyermeknek a szülei figyelme és szeretete az, amire valóban szüksége van. Anyaként, apaként nem adhatunk nagyobb ajándékot gyermekünknek, mint a vele közösen töltött minőségi idő. Rohanó, online elemekkel túlzsúfolt világunkban ugyanis nehéz a nap 24 órájába az összes feladatunk mellé még azt is belezsúfolni, hogy türelmesen, ráérősen forduljunk gyermekünk felé, amikor neki erre igénye van.

Az első lehetőség tehát, hogy valamilyen közös családi tevékenységgel lepjük meg csemeténket.

Lényeges viszont, hogy milyen élményre esik a választásunk, hiszen egy hét Hawaiion – bármennyire is akciós – valószínűleg jobban szennyezi a környezetet, mint egy műanyag ajándéktárgy. De akkor mi mellett döntsünk?

Talán nincs olyan kisgyerek, akit ne hozna lázba egy ugrálóvár, a dodzsem, a körhinta – pláne ha a szüleivel, barátaival együtt érezheti jól magát. Keressük a hasonló gondolkodású szülőket, osszuk meg velük ötleteinket! Ki tudja, talán hatalmas gondot veszünk le a vállukról, ha egy közös programot ajánlunk nekik.

Ha viszont inkább családi időtöltéseket keresünk, szóba jöhet matiné, gyerekkoncert vagy a szülőkkel közös főzőtanfolyam. Mivel a hústermelés igen vízigényes iparág, ráadásul az állatok trágyája nagymértékben hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához, keressünk vegán menüsort kínáló kurzusokat! Kísérletezzünk bátran!

Ha szívesen magunk mögött hagynánk a város zaját, egy erdei gyalogtúra, tanösvény, biciklizés, horgászat, egyszóval valamilyen szabadban töltött tevékenység kiváló lehetőséget teremt arra, hogy gyermekünk testközelből tapasztalhassa meg a természet csodáit.

Mivel a legtöbb kisgyerek rajong az állatokért, egy állatmenhelyre is ellátogathatunk. Gyermekünk itt nemcsak a felelős állattartásról hallhat, de empátiát is tanulhat, sőt talán még ahhoz is kedvet kap, hogy belekóstoljon egy kis önkéntes munkába. Ez pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mind lokális, mind globális szinten jóval érzékenyebben forduljon a közösségek felé. Amikor valaki a saját igényein, vágyain kívül mások érdekeire is képes figyelni, minden esélye megvan arra, hogy felelős szerepet vállaljon az emberiség jövőjéért.

Ha mégis inkább valamilyen kézzel fogható ajándékot részesítenénk előnyben, vehetünk vagy készíthetünk műanyag kiváltására alkalmas mesefigurás textil uzsis zacsit, vászonszatyrot. Igazán személyes meglepetés lehet egy-egy névre szóló táblácskával ellátott facsemete is, amelyet együtt ültet el a család.