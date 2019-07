A házasság egyik alapját az egymással szembeni őszinteség adja: vállaljátok, ha hibáztok, kimondjátok, ha rossz irányba halad a kapcsolat. Ám az őszinteség azonban sokkal szerteágazóbb. Ami az örök dilemmát adja, kell-e valóban mindent tudnunk a másik múltjából?

Mesélj magadról!

Az, hogy a megismerkedésünk előtt miket tett, miket érzett, kikkel állt kapcsolatban, milyen hibákat követett el, bizonyos fokig meghatározzák a velünk való kapcsolatát is. Hiszen mint mindenkit, őt is a múltja formálta, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudja elengedni, és az életét más irányba terelni. Épp ezért a legtöbb esetben nincs jogunk számon kérni azért, ami még előttünk történt vele, ami akkoriban határozta meg, amikor nem ismertük egymást.

A „legtöbb esetben" azért szerepelt az előző életigazságban, mert bizony mind tudnánk olyan dolgokat felsorolni – értékrendünkhöz igazítva –, melyek felett nem száll el az idő.

Természetesen jogunk van tudni, hogy kihez megyünk hozzá, így elvárható, hogy a nagyobb horderejű, akár a közös életünkre távolból is ható dolgokat megossza velünk az, akit életünk párjául fogadunk. Őszintének, úgy igazán lemeztelenítve őszintének lenni nem könnyű, bármennyire is azt gondoljuk. Épp ezért annyival tartozunk – az őszinte megnyilatkozás bármennyire is fáj, megdöbbent –, hogy átgondoljuk, beszélgessünk róla, és ne hozzuk fel egyből a szakítást, válást.

Vannak, akik egészen az esküvő napjáig vagy épp a mézeshetekig várnak azzal, hogy felfedjék életük legsötétebb titkát feleségük, férjük előtt. Néhány Reddit-felhasználó le is írta, hogy milyen titkokat őrizgettek házastársaik, és hogy ők miként reagáltak rájuk. Kapaszkodj meg, mert durva történetek következnek!

12 éves korában megerőszakolta a húgát, aki 11 éves volt. Elváltunk. - danibobanny

A főnököm kirúgott, pont a születésnapomon. Felhívtam sírva, mire ő megvigasztalt. Ez olyan jól sikerült, hogy randizni kezdtünk, majd 2 év múlva összeházasodtunk. Az esküvőnkön derült ki, hogy azért rúgott ki, hogy ne legyen köztünk összeférhetetlenség, és el tudjon hívni randizni. - Sophrosyne1

Megismerkedésünkkor a férjem azt állította, hogy az édesanyja meghalt szívrohamban. Hittem neki, és vigasztaltam őt. Randizni kezdtünk, később összeházasodtunk. Az esküvő előtt mégsem mondhatta meg, hogy hazudtam, az anyám él. Később a pincében egy könyvben találtam egy képeslapot, amit az anyja küldött neki a születésnapjára. Nagyon felkavart a dolog, és bántott, hogy az anyósom nem volt ott az esküvőnkön. 3 év múlva elváltunk. Megismerkedtem a néhai anyósommal, aki egy elbűvölő nő volt. Megbánta, hogy akkor nem szólt nekem, és hagyta, hogy ebben a hitben menjek férjhez a fiához. Tudta, hogy baj van vele, de remélte, hogy mellettem majd rendbe jön, és tudok rajta segíteni. Nem tudtam. - condimentia