A „drága" mindenkinél más összegnél kezdődik. A most bemutatott, túlnyomó többségben egzotikus állatok árát azonban az emberek 90 százaléka igencsak megérezné. Mindegyik tartása körülményes, egyeseké pedig engedélyköteles, sőt vannak köztük igen veszélyesek is – és itt nem a mérges kígyókra gondolunk.

A legdrágább háziállatok

Teve

A megfelelő környezet biztosítása mellett akár a kertben is tarthatsz tevét. Ám gondold meg alaposan, hogy az átlagosan 2 méter magas és 450 kilós állatot valóban otthonod közelében akarod-e tudni, mivel tartása – leginkább a téli időszakban – komoly felkészültséget igényel. Ára 1-2 millió forint között mozog.

Jácintkék ara

A legnagyobb és legdrágább Magyarországon tartható papagáj több mint 50 évig is élhet. Nagyon okos, gazdáját hamar megszokja és megszereti. Ára ehhez mérten igen magas, 2 millió forintot is elkérhetnek érte a tenyésztők.

Hogyan dolgozzák fel a gyerekek háziállataik elvesztését?

Kapucinus majom

A kapucinus majom igen barátságos és szociális fajta, aminek népszerűségét és ezzel párhuzamosan az árát filmes szereplései erősen megnövelték. Egyes hirdetésekben már 250 ezer forintért kínálják, de az igazán megbízható eladóknál már jóval többel, kb. 2,6 millió forinttal kell számolnod.

Savanna macska (Szavanna)

Igen nagy testű, okos, hűséges, a kutyához hasonló természetű macskaféle. Imádja a vizet, azonban nagy a helyigénye, mivel a hagyományos cicákkal ellentétben napközben is sokat mozog. 20 évig is élhet, ára pedig fajtaminősítéstől és mérettől függően elérheti a 3 millió forintot is.

Csimpánz

Ez az emberszabású majom döbbenetesen intelligens, ám igen agresszív, viselkedése gyakran kiszámíthatatlan. Mérete, gondozása és viselkedése miatt a tartása veszélyes, de sokakat még ez sem tántorít el, ahogy az ára sem, ami átszámítva közel 19 millió forint.

Igen, akár Magyarországon is tarthatsz különösen egzotikus állatokat, mielőtt azonban elkezdenéd a hirdetéseket böngészni, jó, ha tudod, a legtöbb tartása igen körülményes, valamint különböző engedélyekhez, környezettanulmányhoz van kötve.