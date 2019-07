Az ír Riona O Connor azzal verte ki a biztosítékot a közösségi médiában, hogy még mindig szoptatja négyéves kisfiát. Az influenszerként ismert édesanya visszavágott a támadóinak, nem is akárhogyan. Posztjai alatt kommentháború alakult ki: nem csoda, ugyanis a szoptatás (annak ideje, módja), bár teljesen intim ügy, mindig megosztja az embereket.

Riona korábban is több képet is posztolt arról, ahogy nyilvánosan szoptatja a kisbabáját, de a legnagyobb port az kavarta, amelyen mindkét gyerekét – egyikük négy hónapos, a másik négyéves – szoptatja, egyiket a jobb, másikat a bal melléből.

A kommentelők azzal támadták, hogy kisbabaként kezeli a négyéves gyermekét, sokan azt írták, hogy ez a viselkedés káros a kisfiúra nézve. Az édesanya videóban válaszolt a követőinek.