Lassan, de biztosan ismét visszatér az igazi nyári meleg, ami a kisgyermekes családok életében komoly kihívást jelent. A bölcsődei, óvodai szünetben a négy fal között lenni bizony nem egy leányálom. A kicsik mozgásigénye nem csökken, de sajnos nem minden könnyedén megközelíthető játszótéren vannak árnyékolásra alkalmas fák vagy ponyvák, ami épp így jellemezheti a kertes házak javarészét is. A család minden tagja vágyna a forróságot enyhítő víz közelségére, de ezt csak ideig-óráig tudja kiváltani a langyos vizes fürdőkádazás. A strand lenne az egyedüli megoldás, de kisgyerekkel ez nem is olyan egyszerű, mint hinnéd.

A hétköznapi értelemben vett medencés, klóros, zsúfolt strandok helyett – ahová egyébként csak egyéves kortól viheted a kicsit – keress inkább természetes vizet, amelyben akár már hat hónaposan is biztonsággal fürödhet. Az ennél kisebbeknek sem kell azonban lemondani a pancsolás élményéről, számukra egy apró felfújható medence jelenthet megoldást.

Nem csak a Balaton és a nagyobb tavak jöhetnek számításba, sok kisebb is alkalmas egy könnyed családi fürdőzésre.

Nem elegendő azonban olyan vízpartot választani, ahol napernyő alá tudsz bújni, hiszen a kicsiket még az 50+-os napfényvédők sem képesek megóvni a leégéstől. A legjobb, főként az egészen aprók számára, ha a lehető legkevesebbet tartózkodnak a napon, és helyette árnyékos helyen játszanak. A teljesen beépített partszakaszok helyett épp ezért táborozz le inkább egy természetesen buja részen, ahol több a fa és nagyobb a tér.

Amennyiben vízbe viszed, az alapfelszerelésben mindenképp kapjon helyet az UV-szűrős póló és a hasonló adottságokkal bíró sapka is. Ezek megóvják a picit a napégéstől és a napszúrástól. Továbbá a karúszó, úszógumi is fontos kellék, de egyéves kor alatt inkább egy hordozókendővel vidd a mélyebb vízbe, hiszen a kezedből könnyedén kicsúszhat.

Az altatásról sem szabad megfeledkezned, ami nélkül a kisgyerekek egész délután nyűgösek és lényegében kibírhatatlanok lesznek. A félsátor hangtompító, privát szférát nyújtó környezete erre tökéletes megoldást adhat.

Természetes, hogy gyakran kínáld vízzel – igen, vízzel, ne cukros üdítőkkel –, de az otthon előre összevágott gyümölcsök is jó szolgálatot tehetnek.

Strand után sem áll meg az élet

Az otthoni fürdés alatt nézd át, nem ment-e bele kullancs, hidratáld a bőrét, és kezeld az esetleges rovarcsípéseket is. Bármennyire is figyeltél, előfordulhat, hogy este fájni kezd a feje, szédül vagy épp hány, hasmenése lesz. Ezek utalhatnak napszúrásra éppúgy, mint egy fertőzésre, ami azokra az öblös partszakaszokra a legjellemzőbb, amelyek tartósan alacsony vízszinttel csábítják a kisgyermekeseket. Mindenképp beszélj gyermekorvossal és ha úgy ítéled meg, ne várj reggelig, vidd el az ügyeletre. Amennyiben a legnagyobb óvintézkedések ellenére is sikerült kissé lepirulnia, használj hűsítő gélt vagy a hagyományos, hideg tejfölös pakolást a kicsi bőrén.

A strandon, vízpart közelében sose hagyd felügyelet nélkül a gyereket, még akkor se, ha békésen alszik.