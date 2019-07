Az Ázsia Expressz forgatása után összeköltözött Hódi Pamela és kedvese, Tóth Bence focista. A modell-üzletasszony most azt is elárulta, hogy mikorra tervezik a család bővítését.

Már együtt él szerelmével, Tóth Bence focistával Hódi Pamela. A modell-üzletasszony elárulta, hogy egyelőre jól érzik magukat a kis lakásban, ha legközelebb költöznének, akkor már a kertes házak között nézelődnének.

A Bors szerint ez találgatásra is okod ad, az is lehet, hogy a pár a családbővítést tervezi. „Nagyon szeretem a gyerekeket, és hála istennek, ők is imádnak engem. Bencével szeretnénk majd közös babát, de még két évet adok magunknak, míg ebbe belekezdünk” – árulta el a lapnak Hódi Pamela.

Kapcsolatuk harmonikus, nagyon jól megértik egymást. „Mindig várjuk, hogy este hazaérjünk, közösen megnézzünk egy filmet, és megbeszéljük, kivel mi történt aznap. A beszélgetések által kerülünk még közelebb egymáshoz” – fogalmazott Pamela.