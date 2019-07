A nyári hónapokban a természet finomabbnál finomabb gyümölcsökkel kényeztet minket. A málna, a barack, a levendula mind arra vár, hogy előkapjuk a fakanalat és zamatos lekvárokat, szörpöket készítsünk belőlük. De hogyan fogjunk hozzá? Mire ügyeljünk? A befőzés világában Nagy Tünde, az Ízbolygó blog szerzője segít eligazodnunk.

A 21. század sok gyors és félkész ételt kínál számunkra. Mennyire van igény ma a „valódi” összetevőkből, saját kezűleg készített és a befőzött ételekre?

Azt tapasztalom, a kézműves alkotások manapság nagyon trendik, legyen szó akár DIY kreációkról, akár főzésről. A saját készítésű befőttek, lekvárok például szuper gasztroajándékok lehetnek karácsonyra, születésnapra.

Mi lehet ennek a népszerűségnek az oka?

Egyrészt egyre több ember számára fontos a környezetvédelem, hiszen szinte az utolsó utáni pillanatban vagyunk a Földünk megóvása szempontjából. Márpedig a kényelmi és késztermékek csomagolása általában nem nevezhető környezetbarátnak. Sok esetben a zacskós, félkész termékek nem is főnek meg gyorsabban, mint házilag megalkotott társaik. Elég csak a tasakos és a hagyományos módon elkészített zabkására gondolnunk. Az pedig vitathatatlan, hogy a házi készítésű étel mindig sokkal finomabb és egészségesebb is.

A kérdésre visszatérve sokan költségtakarékossági okokból fordulnak az otthonfőzés felé. Másokat a saját túlterhelt szervezetük, allergia, ételintolerancia vagy betegsége kényszerít erre a megoldásra.

A lekvárfőzést sokan idejétmúlt tevékenységnek tekintik. A fiatalok mennyire nyitottak a befőzésre?

Egyrészt a fiatalabb korosztály nagyon egészségtudatos, sokan saját csemetéik miatt főznek be, készítenek lekvárt, gyümölcspürét, főzelékeket már a hozzátáplálás időszakától kezdve. Másrészt befőzni, a nyár ízeit raktározni ősi hagyomány. Nincs is finomabb a mami vagy az anyu lekvárjánál, befőttjénél, savanyúságánál.

Ha befőzésről beszélünk, melyik gyümölcs a legnépszerűbb?

Nehéz erre egyöntetű választ adni, hiszen ahány ember, annyiféle ízlés. Az azonban vitathatatlan, hogy a sűrűre főzött szilvalekvárnak, a sárgabaracklekvárnak, az eperdzsemnek, a málna- és a bodzaszörpnek komoly hagyománya és rajongótábora van itthon.

Kezdőként milyen receptet próbáljunk ki először? Mi az, amit nemigen lehet elrontani?

Dzsemet készíteni igazán nem bonyolult. Akár fél kilogramm gyümölcsből is főzhetjük és zselírozóval vagy befőzőcukorral elkészíteni valóban nem nagy ördöngösség. A mosott gyümölcsöt magozzuk, ha kell, daraboljuk, kicsit turmixoljuk, hozzákeverjük a befőzőcukrot, felfőzzük és már készen is van. Bátran nekiugorhatnak a kezdők is.

Mi a sikeres befőzés titka?

A legfinomabb termék – legyen az lekvár, dzsem, szörp vagy savanyúság – mindig teljes érésben lévő, hibátlan gyümölcsből vagy zöldségből készül. Ügyelni kell a higiéniára, az üvegeknek tisztának és sterilnek kell lenniük. Ezt elérhetjük lobogó vízben való kifőzéssel (ilyenkor egy kevés ecet kell a vízbe, hogy ne legyen opálos az üveg), mosogatógépben való magasabb hőfokú mosogatással, esetleg sütőben való szárítással. A befőttesüveg-lapkákat lobogó vízben főzzük ki! A hosszú távú eltarthatóság érdekében érdemes hűvös, sötét helyen, kamrában tárolni az elkészült finomságokat, így a színük is megmarad. A jól eltett termék akár két évig is tartja a színét, ízét, de érdemes évente frissen befőzni a szezonális gyümölcsöket.

Cukor és tartósítószer nélkül készíthetünk ízletes lekvárt, befőttet, üdítőt anélkül, hogy megromlana?

A cukor mennyiségét csökkenthetjük, illetve használhatunk helyettesítő termékeket is. Ezek a lekvárok, dzsemek ugyanolyan tartósak, mint a cukorral készítettek, ha betartjuk a korábban említett szabályokat. A pektin vagy a dzsemesítők használata egyáltalán nem ördögtől való, mert gyorsítja a sűrűsödési folyamatot és tartósít is. Pektint alma, birsalma héjából házilag is készíthetünk, ha ódzkodunk a bolti megoldásoktól.