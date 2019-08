A szeptemberi iskolakezdést már hetekkel megelőzi a gyermekek izgatott várakozása és a szülők édes aggódása. Ám nem szabad elmennünk amellett, hogy egy ilyen életeseményt nem csupán érzelmileg, de anyagilag is megérez a család. Nézzük meg együtt, mivel kell számolnod, ha idén kezdi az iskolát a gyermeked!

Alapfelszerelés

Iskolatáska

Mindenképp elsősök számára, ergonomikusan kialakított, vagy kisbőröndként is funkcionáló táskát érdemes venned. Hiába nincs még sok felszerelésük, az olvasás-, írás- és matematikakönyvek elég nehezek ahhoz, hogy egy nem megfelelő hátkiképzésű iskolatáska hosszú távú cipelése megterhelje a kicsi gerincét. Ez az a darab, amit nem célszerű a gyermek „háta mögött" beszerezni, mivel a legmarkánsabb iskolai szimbólum. Emlékeztesd magad, hogy nem te fogsz vele napi 5-6 órát eltölteni, így elsősorban a gyermekednek kell tetszenie.

Egy ilyen iskolatáska átlagosan 15-20 ezer forintba kerül, de találni 35-40 ezerért is. Épp ezért, mielőtt táskanézőbe indulnátok a leendő elsőssel, válaszd ki azokat, amelyek beleférnek az iskolakezdési költségvetésetekbe, és célirányosan ezeket mutasd meg neki.

Füzetek

Egy elsős gyereknek még nem kell sok füzet, jellemzően évközben sem kell majd újakat venni. Természetesen az alapdarabok olcsóbbak (90-160 forint), de talán érdemes az első iskolai élményt még szebbé tenni pár mintás borítós füzettel. Ezek ára magasabb ugyan (230-300 forint), de hidd el, megéri ez a pluszkiadás.

A füzeteket és a könyveket is be kell kötni, ezt a legegyszerűbb öntapadós fóliával megtenni, de a füzetcímkékről se feledkezz meg!

Tolltartó és ami belefér

A kemény tetejű, téglalap alakú lesz a legpraktikusabb, ebben ugyanis pont elfér az a mennyiségű színes és grafitceruza, amennyit elvár az iskola. A radírral, hegyezővel, vonalzóval együtt 3-4 ezer forintba is kerülhet ez a készlet.

Technika-, rajz- és matematikacsomag

Ezeket külön kell összeválogatnod, és bár apró tételekről beszélünk, együtt bizony sok ezer forintot is otthagyhatsz értük a papír-írószer boltban.

Tisztasági csomag

Iskolánként eltérő lehet az ezzel kapcsolatos elvárás. Amit általánosságban tartalmaz: fogkefe, fogkrém, kis törülköző, műanyag pohár, papír zsebkendő, szalvéta, folyékony szappan, vécépapír. Ne feledd mindre ráírni gyermeked nevét vagy monogramját. Ezek egy részét az otthoni készletből is megoldhatod, de 2000-2500 forint környéki összegért újonnan is összeválogathatod.

Könyvek

Bár a tankönyvek ingyenesek, sok iskolában külön kell megvenni a nyelvkönyveket, ezek ismét 3-5000 ezer forintos pluszköltséget jelenthetnek.

Azon túl, hogy megveszel mindent, amit a pedagógustól korábban kapott, átlagosan két A4-es oldalból álló listán találsz, még egyéb más kiadásokkal is érdemes számolnod.

Ez érinti a hétköznapi viseletet - ez már nem óvoda, ide nem jó a kitérdelt, bátran nyúzható melegítő -, az ünneplőt, a tornafelszerelést, a váltócipőt, de az óvodáskor végét jelzi a tízórais szett is. A kulacs mindenképp ajánlott, továbbá célszerű egy uzsonnásdobozt is beszerezni, ez ugyanis megvédi a táska tartalmát a morzsától és a maszatoló ételektől is.

Egy átlagos iskolakezdés 35-45 ezer forintba kerül, ami nem kis összeg, de nyugtasson a gondolat, hogy a beszerzett tanszerek nagy részét a következő évben már nem kell újra megvenni.

