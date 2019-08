Kollányi Zsuzsi ikerfiai, Bálint és Bence néhány napja ünnepelhették első születésnapjukat. Az énekesnő eddig nem látott képekkel és megható sorokkat köszöntötte a fiúkat.

"Nem egészen 3 óra múlva lesz egy éve, hogy megérkeztetek. Hogy szülővé tettetek minket. És ezzel a világ legkialvatlanabb, de legboldogabb pàrjává. Minden napunk értelmet nyert általatok, még a legkisebb dolgok is más színben pompáznak most! Köszönjük, hogy velünk vagytok. Hogy minket választottatok! Ez a legcsodásabb dolog, ami valaha apával és anyával történt. Boldog szülinapot, Fiúk! Szeretünk Titeket, amíg csak élünk!" - olvasható Kollányi Zsuzsi közösségi oldalán. A büszke édesanyja ikerfiai első születésnapja alkalmából eddig nem látott fotókkal is megörvendeztette a követőit.