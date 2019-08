Minden gyermeknek joga lenne teljes családban nevelkedni, de sajnos a válás a házasság intézményének létezése óta része a kapcsolatoknak. Ebben a stresszes, felkavaró és összezavarodott időszakban sajnos a szülők hajlamosak olyan hibákat elkövetni, amik hatalmas károkat okozhatnak gyermekükben. Most a leggyakoribbakat gyűjtöttük össze.

Felnőttként kezeled

Még a középiskolás gyermek sem elég érett gondolkodású ahhoz, hogy töviről hegyire átbeszélhesd vele a válásod okait és részleteit. Csak annyi információt ossz meg vele, amennyit életkorához mérten képes befogadni, és amivel megelégszik. Az okok kivesézése helyett fókuszálj inkább a támogatására és vigasztalására, hidd el, ezekre nagyobb szüksége lesz, mint velős válaszokra.

Előtte éled meg a fájdalmad

Ne feledd, a gyereked nem a barátod, hanem a válás egyik érintett fele, akit így is eléggé összetör, hogy a szülei ezentúl nem fognak együtt élni, kérlek, ne tetézd! Azzal, hogy a másikat nyíltan szidod, hibáztatod, keseregsz az eljövendő életed miatt érzett bizonytalanságod miatt, még jobban megnehezíted számára ezt az időszakot. Természetesen nem kell titkolnod, hogy fáj, de próbáld gyermeked helyett egy barátoddal megosztani a félelmeidet vagy a dühödet.

Engeded, hogy ő válasszon

Természetesen van az az életkor, ami felett a gyermek véleménye joggal kérhető ki, de egy kisebbet ezzel szörnyű helyzetbe hozol. Rákényszeríted ugyanis, hogy válasszon, melyik szülőjét szereti jobban és úgy érezheti, mintha az egyiket elárulná. Ez abszurd! Amennyiben a válás mellett döntötök, üljetek el, beszéljétek át, hogy kinél maradva érné a gyermeket kisebb trauma, ki az, aki egyedül is képes lesz nevelni őt – ebbe a folyamatba belevonhatjátok a gyermeket is, de sosem a választás terhével, ami még egy felnőttet is megviselne. Arról, hogy milyen lehetőségek állnak fent a gyermekelhelyezés kapcsán, egy korábbi cikkünkben kérdeztük dr. Knecht-Gothárd Kinga ügyvédet.

Nem foglalkozol az önvádjával

A válás mindkét szülő számára stresszes és fájdalmas időszak. Ezek az érzések azonban nem vonhatják el a figyelmed arról, ami gyermekedben játszódik le. A legtöbb válás során a gyerekek ugyanis magukat hibáztatják – nem voltak elég szófogadóak, nem tanultak elég jól, nem segítettek a házimunkában... stb. Épp ezért minden esetben el kell magyaráznod/ magyaráznotok, hogy nem ő tehet a kialakult helyzetről, és a lehető legtöbbször megerősíteni őt a szeretetedről!