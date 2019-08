Megszületett Cooky és Debóra második közös gyermeke. A kis Nátánról fotót is mutattak.

Nagy a boldogság Cooky családjában: Debóra napokkal ezelőtt életet adott második közös gyermeküknek. A pici – hasonlóan Csobot Adél és Istenes Bence nagyobbik fiához – a Nátán nevet kapta.

A kétszeres anyuka most a Story magazinnak vallott arról, hogyan is zajlott a szülés. Kiderült, a kicsi a vártnál hamarabb érkezett, és kádban jött világra.

„Kevint is így szültem, és számomra nagyon komfortos volt. A meleg víz ellazít kicsit, és a kád egyébként is sokkal kényelmesebb. Fájdalmaim persze nekem is voltak, de szerencsére elég magas a fájdalomküszöböm, úgyhogy a szülés semmiféle depressziós élményt nem okozott számomra" – árulta el a lapnak Debóra, aki hozzátette, a párja végig ott volt mellette.