Proksa Szandra 2005-ben nyerte meg a Miss Universe Hungary szépségversenyt. Az azóta influencerként tevékenykedő szépség szeptember 18-án adott életet első gyermekének.

Szandra a várandóssága pillanatait is örömmel megosztotta követőivel, most pedig újszülött gyermekéről is mutatott egy képet. A szépségkirálynő első gyermeke a Magyari Edvárd Gyula nevet kapta, és ahogy annak lennie kell, édesanyja karjaiban érzi magát a legjobban.