Pumped Gabo válla megsérült, ami miatt sem edzeni, sem bulizni nem tud: nagyon elkeseredett.

Mozgalmas nyarat tervezett magának Pumped Gabo, de sajnos a pihenésen kívül semmit sem tud majd csinálni, ugyanis megsérült. A válla ugrott ki, amiről az Instagram-oldalán számolt be.