Demjén Ferenc agyérgörcs miatt került kórházba, és végre érkeztek friss hírek a zenészről: így van most.

Demjén Ferenc agyérgörcs miatt került kórházba, elhúzódó rehabilitációja miatt több koncertjét is lemondta. A zenész állapotáról azóta keveset tudni, de most kiderült, hogy is van a zenész. Két kollégája meglátogatta ugyanis, ők árulták el, milyen állapotban van Demjén.