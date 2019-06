Van, akit minden szúnyog azonnal megtalál, és akadnak olyan szerencsések is, akik a legnagyobb invázió közepette is megússzák néhány csípéssel. Vajon miért van ez így?

Azt, hogy a szúnyogok kit választanak maguknak, a vércsoport is befolyásolja. Kutatások sora bebizonyította már, írja a Ripost, hogy legjobban a 0-s vércsoportot szeretik, aztán a B-t, és legkevésbé az A-t. Arra is irányultak már felmérések, hogy van az embereknek egy kis csoportja, akiknek az izzadságából hiányzik az a kémiai összetevő, amely odacsalogatná a szúnyogokat, őket többnyire el is kerülik a vérszívók.